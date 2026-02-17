Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: Csehország izgalmas meccsen győzte le a dánokat a férfi hokitornán

2026.02.17. 19:18
Fotó: Szabó Miklós
A milánói-cortinai téli olimpia férfi jégkorongtornáján a rájátszásban Csehország 3–2-re legyőzte Dániát. A negyeddöntőben így a csehek meccselnek Kanadával.

 

Az első harmad gól nélkül ért véget, ám a másodikban ötöt is láthattak a nézők. A csehek Martin Necas révén megszerezték a vezetést, erre Alexander True válaszolt. David Kämpf és Roman Cervenka  góljával gyorsan elmentek kettővel a csehek, ám Nick Olesen még ebben a játékrészben szépített (3–2).

A záró 20 percben egyetlen gól sem esett. Az utolsó percekre a dánok levitték a kapust, ám hiába eresztettek meg több lövést is, a csehek védelme – főleg Lukás Dostál, az Anaheim Ducks kapusa – a helyén volt. A végén maradt a 3–2, így a negyeddöntőben Kanada–Csehország mérkőzést rendeznek.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
JÉGKORONG
Férfi torna, rájátszás
Csehország–Dánia 3–2 (0–0, 3–2, 0–0)
 

 

