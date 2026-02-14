Nemzeti Sportrádió

Először nyert téli aranyat Brazília, Úry Bálint a 32. óriás-műlesiklásban – videó

2026.02.14. 15:01
Nemcsak Brazília, hanem kontinense, sőt egész Latin-Amerika első téli érmét szerezte Lucas Pinheiro Braathen, és mindjárt aranyat (Fotó: Getty Images)
A brazil Lucas Pinheiro Braathen nyerte a férfi óriás-műlesiklás aranyérmét a milánói-cortinai téli olimpián, ezzel nemcsak nemzete, hanem a dél-amerikai kontinens első téli olimpiai aranyérmét szerezte meg. Úry Bálint a 32. helyen végzett.

A második futam pályáját svájci edző tűzte, így nem volt meglepetés, hogy honfitársai remek pályákat mentek, és amikor már csupán az első futamot megnyerő Braathen volt hátra, akkor ők foglalták el az első három helyet, ráadásul a három aranyéremért érkező, de eddig „csak” ezüstig és bronzig jutó Marco Odermatt állt az élen. 

A brazil édesanyától és norvég édesapától született versenyző azonban 95 századmásodperces előnyt hozott az első futamból, és bár többször is bizonytalankodott, így az előnye megcsappant, 58 századmásodpercet így is megőrzött belőle. Ezzel pedig sporttörténelmet írt: ugyanis nem csak Brazíliának, de az egész dél-amerikai kontinensnek (illetve a dél- és közép-amerikai régiónak, azaz Latin-Amerikának együttesen) még csak érme sem volt eddig a téli olimpiákon. Odermattnak pedig egy újabb ezüst jutott.

Harmincharmadikként indult Úry Bálint, aki célba érkezésekor három helyet is előrelépett, ám az őt követőek közül ketten is meg tudták előzni, így végül a 32. pozícióban zárt. 

„Meg kellett küzdenem az elemekkel, mindent megpróbáltam beleadni és a határaimat feszegetni. Ebben benne van a hibázás lehetősége, és hibáztam is néhányat, de így sokkal nyugodtabban utazok haza, mintha egy biztonsági futamot mentem volna. A következő olimpián remélem, hogy már nem kell azon izgulnom, hogy bekerülök-e az első harmincba, hanem az első tizenöt, vagy a legjobb tíz a cél. Az biztos, hogy sokkal érettebb és tapasztaltabb leszek már” – nyilatkozta a magyar versenyző az M4 Sportnak.

ÚRY BÁLINT NYILATKOZATA

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
ALPESI SÍ
Férfi óriás-műlesiklás 
1. Lucas Pinheiro Braathen (Brazília) 2:25.00 perc
2. Marco Odermatt (Svájc) +0.58 mp hátrány
3. Loic Meillard (Svájc) +1.17
4. Thomas Tumler (Svájc) +1.45
5. Atle Lie McGrath (Norvégia) +1.82
6. Leo Anguenot (Franciaország) +1.99
...32. Úry Bálint (MAGYARORSZÁG) +9.30

 

