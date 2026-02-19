Nemzeti Sportrádió

Kialakult az elődöntő párosítása férfi curlingben

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
2026.02.19. 13:24
A norvégok Kanada elleni sikere volt a továbbjutás kulcsa (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 curling
Elkelt az utolsó két hely is a férfi curlingtorna elődöntőjében: a már biztos továbbjutó svájciak és kanadaiak mellett a négy éve ezüstérmes britek és a norvégok folytathatják a szereplést.

A csoportkör utolsó fordulója előtt még négy válogatott reménykedett: a britek és a norvégok mellett a házigazda olaszok, illetve az amerikaiak bíztak még a továbbjutásban. Az utolsó körben nem érdekelt amerikaiaknak arra lett volna szüksége, hogy a norvégok és az olaszok is kikapjanak, s tekintve, hogy előbbiek az alapszakaszban második kanadaiakkal, utóbbiak a veretlenül éllovas svájciakkal meccseltek, ez nem volt reménytelen. Az olaszok nem is bírtak Svájccal – nekik mindenképpen győzniük kellett volna –, a norvégok viszont legyőzték az egyik kulcsemberüket pihentető kanadaiakat, így végül ők és az ugyancsak pihenő britek jutottak tovább.

A norvégok és a kanadaiak az esti programban újra összecsapnak, de a tét immár a döntőbe jutás lesz, míg a másik ágin a svájciak és a britek mérkőznek meg egymással.

Curling, férfi csoportkör:
Csehország–Svédország 10–4
Svájc–Olaszország 9–5
Németország–Kína 6–4
Norvégia–Kanada 8–6
A csoportkör végeredménye: 1. Svájc 9 győzelem/0 vereség, 2. Kanada 7/2, 3. Norvégia 5/4, 4. Nagy-Britannia 5/4, 5. Egyesült Államok 4/5, 6. Olaszország 4/5, 7. Németország 4/5, 8. Csehország 3/6, 9. Svédország 2/7, 10. Kína 2/7
Az elődöntő párosítása (19.05):
Nagy-Britannia–Svájc
Norvégia-Kanada

 

 

téli olimpia 2026 téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 curling
Legfrissebb hírek

Oftebro triplázott, a norvégok nyerték a csapatsprintet északi összetettben

Téli olimpia 2026
37 perce

Svájci és spanyol győztese lett a történelem első két olimpiai döntőjének sítriatlonban

Téli olimpia 2026
1 órája

Kim Minseok 1500 méteren gyorskorcsolyázik a téli olimpián – csütörtöki infoközpont

Téli olimpia 2026
1 órája

Az izraeli NOB-tag egyoldalú politikai kommentárja miatt felfüggesztetné a svájci sportújságírót – exkluzív!

Téli olimpia 2026
3 órája

A németek állnak az élen az ugrások után az északi összetett nagysáncos csapatversenyében

Téli olimpia 2026
3 órája

„Európa a téli olimpiai érmek hetven százalékát a kontinensen tartja” – Szpirosz Kapralosz, az EOB elnöke az NS-nek

Téli olimpia 2026
4 órája

Shiffrin az apukája haláláról: Talán ez az első nap, hogy el tudom fogadni ezt a valóságot

Téli olimpia 2026
4 órája

Téli olimpia: péntekre halasztották a szabadstílusú sízők versenyeit

Téli olimpia 2026
5 órája
Ezek is érdekelhetik