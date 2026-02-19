Kialakult az elődöntő párosítása férfi curlingben

A csoportkör utolsó fordulója előtt még négy válogatott reménykedett: a britek és a norvégok mellett a házigazda olaszok, illetve az amerikaiak bíztak még a továbbjutásban. Az utolsó körben nem érdekelt amerikaiaknak arra lett volna szüksége, hogy a norvégok és az olaszok is kikapjanak, s tekintve, hogy előbbiek az alapszakaszban második kanadaiakkal, utóbbiak a veretlenül éllovas svájciakkal meccseltek, ez nem volt reménytelen. Az olaszok nem is bírtak Svájccal – nekik mindenképpen győzniük kellett volna –, a norvégok viszont legyőzték az egyik kulcsemberüket pihentető kanadaiakat, így végül ők és az ugyancsak pihenő britek jutottak tovább.

A norvégok és a kanadaiak az esti programban újra összecsapnak, de a tét immár a döntőbe jutás lesz, míg a másik ágin a svájciak és a britek mérkőznek meg egymással.

Curling, férfi csoportkör:

Csehország–Svédország 10–4

Svájc–Olaszország 9–5

Németország–Kína 6–4

Norvégia–Kanada 8–6

A csoportkör végeredménye: 1. Svájc 9 győzelem/0 vereség, 2. Kanada 7/2, 3. Norvégia 5/4, 4. Nagy-Britannia 5/4, 5. Egyesült Államok 4/5, 6. Olaszország 4/5, 7. Németország 4/5, 8. Csehország 3/6, 9. Svédország 2/7, 10. Kína 2/7

Az elődöntő párosítása (19.05):

Nagy-Britannia–Svájc

Norvégia-Kanada