A nyolcadik helyen végzett a magyar férfiváltó rövid pályás gyorskorcsolyában

A Moon Wonjun, Major Dominik, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel összeállítású csapat 6:52.209-es időt teljesített, így a negyedik lett B-döntőben, amivel összesítésben a 8. helyet szerezte meg.

Ötödikként a B-döntőt megnyerő, Liu Shaoanggal felálló kínaiak végeztek, megelőzve Belgiumot, Japánt, illetve a mieinket.

Az A-döntőben a hollandok nyertek, Jens van ’t Wout a harmadik aranyérmét szerezte meg ezen a játékokon.

Érdekesség, hogy a kínaiak ideje, amivel a B-döntőben elsők lettek, sokkal erősebb volt, mint az A-döntőt megnyerő hollandoké.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

Férfiváltó, 5000 méter

1. Hollandia (Jens van ’t Wout, Teun Boer, Friso Emons, Melle van ’t Wout) 6:51.847

2. Dél-Korea 6:52.2329

3. Olaszország 6:52.335

4. Kanada 6:52.425

B-döntő

5. Kína 6:49.894

6. Belgium 6:52.083

7. Japán 6:52.083

8. Magyarország (Moon Wonjun, Major Dominik, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel) 6:52.209