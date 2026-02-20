Nemzeti Sportrádió

A nyolcadik helyen végzett a magyar férfiváltó rövid pályás gyorskorcsolyában

R. P.R. P.
2026.02.20. 21:46
null
Fotó: Szabó Miklós
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia rövid pályás gyorskorcsolya Magyarország Moon Wonjun Milánó-Cortina 2026 Tiborcz Dániel Nógrádi Bence Major Dominik
A negyedik pozícióban ért célba a magyar négyes a férfiak váltóversenyének B-döntőjében rövid pályás gyorskorcsolyában a milánói-cortinai téli olimpián, ezzel összesítésben a 8. helyet szerezte meg.

 

A Moon Wonjun, Major Dominik, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel összeállítású csapat 6:52.209-es időt teljesített, így a negyedik lett B-döntőben, amivel összesítésben a 8. helyet szerezte meg.

Ötödikként a B-döntőt megnyerő, Liu Shaoanggal felálló kínaiak végeztek, megelőzve Belgiumot, Japánt, illetve a mieinket.

Az A-döntőben a hollandok nyertek, Jens van ’t Wout a harmadik aranyérmét szerezte meg ezen a játékokon.

Érdekesség, hogy a kínaiak ideje, amivel a B-döntőben elsők lettek, sokkal erősebb volt, mint az A-döntőt megnyerő hollandoké.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
Férfiváltó, 5000 méter
1. Hollandia (Jens van ’t Wout, Teun Boer, Friso Emons, Melle van ’t Wout) 6:51.847
2. Dél-Korea 6:52.2329
3. Olaszország 6:52.335
4. Kanada 6:52.425
B-döntő
5. Kína 6:49.894
6. Belgium 6:52.083
7. Japán 6:52.083
8. Magyarország (Moon Wonjun, Major Dominik, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel) 6:52.209

 

téli olimpia 2026 téli olimpia rövid pályás gyorskorcsolya Magyarország Moon Wonjun Milánó-Cortina 2026 Tiborcz Dániel Nógrádi Bence Major Dominik
Legfrissebb hírek

Téli olimpia: Svájc a bronzérmes a férfi curlingeseknél

Téli olimpia 2026
23 perce

Téli olimpia: német vezetés a női kettes bobosoknál

Téli olimpia 2026
51 perce

Téli olimpia: az amerikai teljessé tette az éremgyűjteményét félcsőben

Téli olimpia 2026
51 perce

Somodi Maja B-döntős 1500 méteren a téli olimpián

Téli olimpia 2026
1 órája

Téli olimpia: Kanada drámai meccsen legyőzve Finnországot jutott döntőbe a férfi jégkorongtornán

Téli olimpia 2026
2 órája

Téli olimpia: Somodi Maja B-döntőbe jutott rövid pályás gyorskorcsolyában – infóközpont

Téli olimpia 2026
3 órája

Mindössze hat század döntött az aranyról női gyorskorcsolya 1500 méteren

Téli olimpia 2026
3 órája

Svédország–Svájc döntő lesz a női curlingeseknél a téli olimpián

Téli olimpia 2026
4 órája
Ezek is érdekelhetik