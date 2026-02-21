Téli olimpia: Kanadai bronz a női curlingtornán

A kanadaiak a hatodik endet 3–0-ra nyerték, így megléptek 5–3-ra, ám a következő játékrészben a rivális egyenlített. A nyolcadik endben is három kővel voltak jobbak a juharlevelesek, ebből kettőt tudtak faragni az amerikaiak a záró felvonás előtt (8–7), de a Rachel Homan, Tracy Fleury, Emma Miskew, Sarah Wilkes, Rachel Brown összeállítású kanadai együttes innen is tovább tudott javítani, és megszerezte a harmadik helyet.

Eredmény, curling, nők: a 3. helyért:

Kanada–Egyesült Államok 10–7

vasárnap rendezik: döntő:

Svédország–Svájc 11.05

