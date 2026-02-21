Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: Kanadai bronz a női curlingtornán

2026.02.21. 17:17
Kanada bronzérmes a női curlingtornán (Fotó: Getty Images)
Címkék
Milánó-Cortina 2026 curling Kanada
Kanada szerezte meg a bronzérmet a milánói-cortinai téli olimpia női curlingtornáján szombaton azzal, hogy a helyosztón 10-7-re legyőzte az Egyesült Államok csapatát.

A kanadaiak a hatodik endet 3–0-ra nyerték, így megléptek 5–3-ra, ám a következő játékrészben a rivális egyenlített. A nyolcadik endben is három kővel voltak jobbak a juharlevelesek, ebből kettőt tudtak faragni az amerikaiak a záró felvonás előtt (8–7), de a Rachel Homan, Tracy Fleury, Emma Miskew, Sarah Wilkes, Rachel Brown összeállítású kanadai együttes innen is tovább tudott javítani, és megszerezte a harmadik helyet.

Eredmény, curling, nők: a 3. helyért: 
Kanada–Egyesült Államok 10–7 
vasárnap rendezik: döntő: 
Svédország–Svájc 11.05 
 

 

Milánó-Cortina 2026 curling Kanada
Legfrissebb hírek

Téli olimpia: a finnek legyőzték Szlovákiát a férfi jégkorongtorna bronzmeccsén

Téli olimpia 2026
2 órája

Újabb két arany, a hollandok feljöttek a harmadik helyre – éremtáblázat

Téli olimpia 2026
3 órája

Téli olimpia: Kim Minseok nem jutott döntőbe; taroltak sífutásban a norvégok, két holland arany – szombati infóközpont

Téli olimpia 2026
3 órája

Téli olimpia: kanadai aranyérem a férfi curlingtornán

Téli olimpia 2026
4 órája

„Nagyszerű téli olimpiát rendeztek az olaszok, de a NOB-nak hatalmas megújulásra van szüksége” – Juan Antonio Samaranch NOB-alelnök az NS-nek

Téli olimpia 2026
6 órája

Taroltak a hollandok a tömegrajtos gyorskorcsolyaversenyeken

Téli olimpia 2026
8 órája

Nem jutott döntőbe Kim Minseok a tömegrajtos versenyben

Téli olimpia 2026
10 órája

Kettős francia siker a sílövők tömegrajtos versenyében

Téli olimpia 2026
11 órája
Ezek is érdekelhetik