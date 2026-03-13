Szabaddobás: 40 éve nyerte meg a történelmi vb-ezüstérmet a magyar férfi kézilabda-válogatott
11. FÉRFI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC (1986. február 25. – március 8.)
A magyar válogatott mérkőzései
Csoportkör
1986. február 25., Zürich: Magyarország–Dánia 25–21 (15–9)
1986. február 27., Zürich: Magyarország–Svédország 23–22 (9–12)
1986. február 28., Bázel: Magyarország–Algéria 23–19 (12–13)
Középdöntő
1986. március 2., Bázel: Magyarország–Izland 21–20 (11–12)
1986. március 4., Genf: Magyarország–Románia 19–17 (10–9)
1986. március 8., St. Gallen: Magyarország–Dél–Korea 34–28 (16–16)
Döntő
1986. március 8., Zürich: Magyarország–Jugoszlávia 22–24 (12–12)
Az 1986-ban világbajnoki ezüstérmes magyar férfiválogatott: Bíró Imre, Bordás József, Debre Viktor, Fodor János, Gyurka János, Hoffmann László, Horváth Gábor, Iváncsik Mihály, Kenyeres József, Kontra Zsolt, Kovács Mihály, Kovács Péter, Marosi László, Szabó László, Oross Tibor
Szövetségi kapitány: Mocsai Lajos