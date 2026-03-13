ÉLŐ

Szabaddobás: 40 éve nyerte meg a történelmi vb-ezüstérmet a magyar férfi kézilabda-válogatott

2026.03.13. 18:18
A Szabaddobás-podcast vendégei a 40 évvel ezelőtt világbajnoki ezüstérmet nyerő férfi kézilabda-válogatott tagjai, valamint Ilyés Ferenc MKSZ-elnök volt, aki az adásban méltatta a nagy elődöket, valamint Fodor János, Kovács Péter, Bíró Imre és Kenyeres József idézte fel a nyolcvanas évek sikercsapatának egy-egy emlékezetes történetét.

11. FÉRFI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC (1986. február 25. – március 8.) 
A magyar válogatott mérkőzései
Csoportkör
1986. február 25., Zürich: Magyarország–Dánia 25–21 (15–9)
1986. február 27., Zürich: Magyarország–Svédország 23–22 (9–12)
1986. február 28., Bázel: Magyarország–Algéria 23–19 (12–13)
Középdöntő
1986. március 2., Bázel: Magyarország–Izland 21–20 (11–12)
1986. március 4., Genf: Magyarország–Románia 19–17 (10–9)
1986. március 8., St. Gallen: Magyarország–Dél–Korea 34–28 (16–16)
Döntő
1986. március 8., Zürich: Magyarország–Jugoszlávia 22–24 (12–12)

Az 1986-ban világbajnoki ezüstérmes magyar férfiválogatott: Bíró Imre, Bordás József, Debre Viktor, Fodor János, Gyurka János, Hoffmann László, Horváth Gábor, Iváncsik Mihály, Kenyeres József, Kontra Zsolt, Kovács Mihály, Kovács Péter, Marosi László, Szabó László, Oross Tibor
Szövetségi kapitány: Mocsai Lajos

 

Legfrissebb hírek

Az 1986-ban vb-ezüstérmes magyar kézilabda-válogatottat köszöntötték

Kézilabda
2026.03.11. 16:15

Liverpooli lábnyomok: meg tudják fordítani Szoboszlaiék a Galatasaray elleni párharcot?

Angol labdarúgás
2026.03.11. 13:36

Gyurka János: Nem nagyon hitte senki, hogy odaérhetünk a végén

Kézilabda
2026.03.08. 09:37

Vajon mi történt Mocsai kalapjával?

Népsport
2026.03.08. 08:47

Dupla Tízes: minden lángokban áll a Real Madridnál?

Spanyol labdarúgás
2026.03.04. 20:58

Megvan a férfi kéziválogatott kerete az olaszok elleni felkészülési mérkőzésre

Kézilabda
2026.02.26. 13:52

Az olaszokkal hangolódik a férfiválogatott a kézilabda-vb selejtezőjére

Kézilabda
2026.02.24. 11:25

A jövő sztárjai: Kovács Erika sportcoach, sportmentáltréner

Utánpótlássport
2026.02.23. 08:57
Ezek is érdekelhetik