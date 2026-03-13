Szabaddobás: 40 éve nyerte meg a történelmi vb-ezüstérmet a magyar férfi kézilabda-válogatott

A Szabaddobás-podcast vendégei a 40 évvel ezelőtt világbajnoki ezüstérmet nyerő férfi kézilabda-válogatott tagjai, valamint Ilyés Ferenc MKSZ-elnök volt, aki az adásban méltatta a nagy elődöket, valamint Fodor János, Kovács Péter, Bíró Imre és Kenyeres József idézte fel a nyolcvanas évek sikercsapatának egy-egy emlékezetes történetét.

AZ ADÁS 11. FÉRFI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC (1986. február 25. – március 8.)

A magyar válogatott mérkőzései

Csoportkör

1986. február 25., Zürich: Magyarország–Dánia 25–21 (15–9)

1986. február 27., Zürich: Magyarország–Svédország 23–22 (9–12)

1986. február 28., Bázel: Magyarország–Algéria 23–19 (12–13)

Középdöntő

1986. március 2., Bázel: Magyarország–Izland 21–20 (11–12)

1986. március 4., Genf: Magyarország–Románia 19–17 (10–9)

1986. március 8., St. Gallen: Magyarország–Dél–Korea 34–28 (16–16)

Döntő

1986. március 8., Zürich: Magyarország–Jugoszlávia 22–24 (12–12) Az 1986-ban világbajnoki ezüstérmes magyar férfiválogatott: Bíró Imre, Bordás József, Debre Viktor, Fodor János, Gyurka János, Hoffmann László, Horváth Gábor, Iváncsik Mihály, Kenyeres József, Kontra Zsolt, Kovács Mihály, Kovács Péter, Marosi László, Szabó László, Oross Tibor

Szövetségi kapitány: Mocsai Lajos