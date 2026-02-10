Nemzeti Sportrádió

Nem jutott elődöntőbe a magyar vegyes váltó rövid pályás gyorskorcsolyában a téli olimpián

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
• Milánó
2026.02.10. 12:06
Fotó: Szabó Miklós
téli olimpia 2026 magyar csapat rövid pályás gyorskorcsolya Moon Wonjun Milánó-Cortina 2026 Végi Diana Laura téli olimpia Nógrádi Bence Somodi Maja
A 4. helyen végzett a magyar csapat rövid pályás gyorskorcsolya vegyes váltóban a negyeddöntőben a milánói-cortinai téli olimpián, így nem jutott az elődöntőbe.

 

Futamában a negyedik lett, így nem jutott tovább az elődöntőbe a Végi Diána Laura, Somodi Maja, Nógrádi Bence, Moon Wonjun összetételű négyes. A magyar kvartett végig a negyedik helyen haladt – a hollandok, az olaszok és a lengyelek mögött. 

A hétfői edzésen esett első emberünk, Végi Diána Laura, így fájdalomcsillapítóval teljesítette az első napot.

„Tegnap az egyik rajtnál leszúrtam, a combomban hematoma keletkezett, ezért kaptam fájdalomcsillapítót. Hátráltat valamelyest, de igyekeztem kizárni – mondta el Végi. – A vegyes váltó negyeddöntőben nem ez volt a baj, inkább az, hogy két lépés után besavasodtam… Nem tudom, miért, mert az edzések jól mentek, tudtam olyan iramot menni, mint a futamunkban élen lévők. Lehet, hogy az izgatottság is szerepet játszott ebben, most nem tudtam jól menni. Van ilyen.”

A váltó befejező embere, Moon Wonjun nem örült annak, hogy nem sikerült a továbbjutás, de úgy véli, nagyon fiatal a csapat, lépésről lépésre haladva, sok-sok edzéssel odaérhet a legjobbak közé. 

Moon a vegyes váltó előtt 1000 méteren jól korcsolyázott, továbbjutott a negyeddöntőbe:

„Örülök ennek, de ennél jobb eredményekre vágyom. Viszont ez az első olimpián, és ez érződött is, kicsit ideges voltam a futam előtt, de azt hiszem így, hogy továbbjutottam, ez az érzés már nem lesz bennem.”

Nógrádi Bence a keddi napot, azt, hogy ezer méteren nem jutott tovább, s hogy kiesett a vegyes váltó is, így értékelte: 

„Csalódott vagyok – jelentette ki Nógrádi, aki ezer méteren egy futamban versenyzett Liu Shaoanggal. – Próbáltam az elején elmenni a japán fiúval, de az élre nem akartam állni, mert az mindig sok erőt kivesz az emberből, sajnos, nem találtam meg a rést az előzésre. Igyekszem azt kivenni pozitívumként ebből a futásból, hogy ott tudtam maradni a vetélytársakkal. Az, hogy Ádóval egy futamban futottam, különös érzéseket keltett bennem, hiszen négy éve Pekingben mindketten a váltó tagjai voltunk. De azért az elmúlt években volt időnk megszokni, hogy a Liu testvérek kínai színekben versenyeznek. A futam előtt nem beszéltünk, de a faluban igen. Átesett a csapat a tűzkeresztségen, de kezdődhetett volna jobban is számunkra ez az olimpia… Sajnos, Lora a hétfői edzésen megsérült, talán ez is közrejátszott abban, hogy a rajtba nem tudta belerakni azt, amit máskor igen. Utána próbáltunk felzárkózni, nem sikerült.”

Somodi Maja úgy vélte, az elején mentek el igazán az ellenfelek, s bár a második váltások után mindenki feljebb zárkózott, végül mégsem sikerült odaérni a továbbjutást érő helyek valamelyikére.

 

