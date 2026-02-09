A japánok legyőzésével közel az olimpiai negyeddöntőhöz a házigazda női jégkorongcsapat

Az olaszok Matilde Fantin duplájával már az első harmadban kétgólos előnyre tettek szert, és bár Japán kétszer is szépített – másodjára egy hosszasan videózott, néhány milliméteren múló találattal –, egyenlíteni nem tudott.

A B-csoport első három helyezettje jut a negyeddöntőbe, a házigazda pedig közel került ahhoz, hogy a szigetországi és a francia együttest is megelőzze.

Az olasz csapat a magyar válogatott ellenfele lesz áprilisban a budapesti divízió I/A világbajnokságon.

(MTI)

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

JÉGKORONG

Női torna, csoportkör

A-csoport

20.40: Svájc–Egyesült Államok

21.10: Kanada–Csehország

B-csoport

Japán–Olaszország 2–3 (0–2, 1–0, 1–1)

16.40: Németország–Franciaország