A japánok legyőzésével közel az olimpiai negyeddöntőhöz a házigazda női jégkorongcsapat

Az olasz válogatott a csoportkör hétfői játéknapján 3–2-re legyőzte a japán csapatot a milánói-cortinai olimpia női jégkorongtornáján, ezzel közel került a negyeddöntőbe jutáshoz.
Az olaszok Matilde Fantin duplájával már az első harmadban kétgólos előnyre tettek szert, és bár Japán kétszer is szépített – másodjára egy hosszasan videózott, néhány milliméteren múló találattal –, egyenlíteni nem tudott.
A B-csoport első három helyezettje jut a negyeddöntőbe, a házigazda pedig közel került ahhoz, hogy a szigetországi és a francia együttest is megelőzze.
Az olasz csapat a magyar válogatott ellenfele lesz áprilisban a budapesti divízió I/A világbajnokságon.
(MTI)
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
JÉGKORONG
Női torna, csoportkör
A-csoport
20.40: Svájc–Egyesült Államok
21.10: Kanada–Csehország
B-csoport
Japán–Olaszország 2–3 (0–2, 1–0, 1–1)
16.40: Németország–Franciaország
