Téli olimpia: a svédek megszenvedtek a házigazda olaszokkal a férfi jégkorongtornán

A második játékrészben az olaszoknak csupán 37 másodpercre volt szükségük arra, hogy kiegyenlítsenek Matthew Bradley góljával. A harmad hajrájában azonban ismét gólt szerzett a skandináv válogatott – ezúttal a Toronto Maple Leafs klasszisa, William Nylander talált az olasz kapuba.

A záró játékrészre minden nyílt maradt, a szívós olaszok jól tartották magukat, de benne lógott a levegőben, hogy a svédek újra betalálnak. A harmad 16. percében aztán be is vitték a negyedik ütést az északiak, a gólt ezúttal a New York Rangers játékosa, Mika Zibanejad szerezte.

A mérkőzés pedig ezzel eldőlt, főleg azután, hogy a végén a svédek még egy gólt szereztek – a Tampa Bay Lightning légiósa, Victor Hedman használta ki, hogy az olaszok levitték a kapusukat és az üres ketrecbe lőtt, kialakítva az 5–2-es végeredményt.

JÉGKORONG

Férfitorna, B-csoport, 1. forduló

Svédország–Olaszország 5–2