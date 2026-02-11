Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: a svédek megszenvedtek a házigazda olaszokkal a férfi jégkorongtornán

T. Z.T. Z.
2026.02.11. 23:37
A világsztárokkal felálló svédeket megizzasztották a házigazda olaszok (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia jégkorong Milánó-Cortina 2026 Svédország olaszország
A házigazda olasz válogatott az utolsó percekig nagy csatára késztette a milánói-cortinai férfi jégkorongtorna egyik esélyesét, Svédországot: az északi válogatott azonban a végén felőrölte ellenfelét, és 5–2-es győzelmet aratott az itáliaiak ellen a torna szerdai nyitó napján.

A finnek és a szlovákok után bemutatkozott a torna egyik esélyesének tartott Svédország és a rendező Olaszország is a férfi jégkorongtornán. A hazai közönség pedig hamar ünnepelhetett, hiszen Luca Frigo góljával az olaszok nem kis meglepetésre már az 5. perc elején megszerezték a vezetést. Nem sokkal később a svédek a Colorado Avalanche-nál légióskodó Gabriel Landeskog emberelőnyös góljával kiegyenlítettek, majd még ugyanebben a harmadban a vezetést is átvették a Florida Pantherst erősítő Gustav Forsling védhetetlen lövésével.

Téli olimpia 2026
5 órája

Téli olimpia: Szlovákia meglepetésre legyőzte Finnországot a férfi jégkorongtorna nyitó mérkőzésén

Juraj Slafkovsky villogott, a szlovákok először verték meg a címvédő északiakat.

A második játékrészben az olaszoknak csupán 37 másodpercre volt szükségük arra, hogy kiegyenlítsenek Matthew Bradley góljával. A harmad hajrájában azonban ismét gólt szerzett a skandináv válogatott – ezúttal a Toronto Maple Leafs klasszisa, William Nylander talált az olasz kapuba.

A záró játékrészre minden nyílt maradt, a szívós olaszok jól tartották magukat, de benne lógott a levegőben, hogy a svédek újra betalálnak. A harmad 16. percében aztán be is vitték a negyedik ütést az északiak, a gólt ezúttal a New York Rangers játékosa, Mika Zibanejad szerezte.

A mérkőzés pedig ezzel eldőlt, főleg azután, hogy a végén a svédek még egy gólt szereztek – a Tampa Bay Lightning légiósa, Victor Hedman használta ki, hogy az olaszok levitték a kapusukat és az üres ketrecbe lőtt, kialakítva az 5–2-es végeredményt.

JÉGKORONG 
Férfitorna, B-csoport, 1. forduló
Svédország–Olaszország 5–2

 

