Varázslatos itáliai napok – képösszeállítás a 2026-os téli olimpiáról
Milánóban és az olasz Alpokban rendezték meg február 6. és 22. között a XXV. téli olimpiát – a játékok több mint két hete felejthetetlen versenyeket hozott, varázslatos élményekkel gazdagította a sportolókat és a szurkolókat egyaránt. Képösszeállításunkban az emlékezetes pillanatokat idézzük fel.
(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. február 28-i lapszámában jelent meg.)
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik