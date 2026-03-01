Nemzeti Sportrádió

NB I: Puskás Akadémia–Nyíregyháza Spartacus 0–1

Varázslatos itáliai napok – képösszeállítás a 2026-os téli olimpiáról

SZABÓ MIKLÓSSZABÓ MIKLÓS
2026.03.01. 14:51
null
A műkorcsolyázók párosversenyében negyedik helyen végző Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei kettős érte el a XXV. téli olimpia legjobb magyar eredményét
téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 képek Képes Sport
Milánóban és az olasz Alpokban rendezték meg február 6. és 22. között a XXV. téli olimpiát – a játékok több mint két hete felejthetetlen versenyeket hozott, varázslatos élményekkel gazdagította a sportolókat és a szurkolókat egyaránt. Képösszeállításunkban az emlékezetes pillanatokat idézzük fel.

 

Magyar siker: Kim Minseok 7. lett (gyorskorcsolya, 1500 m)
Mint a villám: az 500 méteres szám címvédője, Liu Shaoang ezúttal nem nyert érmet…
…hiába drukkolt a már Kínát erősítő rövid pályás gyorskorisnak bátyja, Liu Shaolin Sándor
Először nyerte meg az Egyesült Államok a női és a férfi jégkorongtornát is – mindkettőt Kanada ellen hosszabbításban
A visszalépések után Brunner Blanca az utolsó pillanatban csatlakozhatott a hódeszkások mezőnyéhez
Ezzel a góllal győztek a döntőben az Egyesült Államok női jégkorongozói Kanada ellen
Az amerikai rapper Snoop Dogg élvezte az olimpia légkörét

 

A 19 éves rövid pályás gyorskorcsolyázó, Végi Diána Laura (71) 2030-ra érhet be

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. február 28-i lapszámában jelent meg.)

