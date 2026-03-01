Varázslatos itáliai napok – képösszeállítás a 2026-os téli olimpiáról

Milánóban és az olasz Alpokban rendezték meg február 6. és 22. között a XXV. téli olimpiát – a játékok több mint két hete felejthetetlen versenyeket hozott, varázslatos élményekkel gazdagította a sportolókat és a szurkolókat egyaránt. Képösszeállításunkban az emlékezetes pillanatokat idézzük fel.

Magyar siker: Kim Minseok 7. lett (gyorskorcsolya, 1500 m) Mint a villám: az 500 méteres szám címvédője, Liu Shaoang ezúttal nem nyert érmet… …hiába drukkolt a már Kínát erősítő rövid pályás gyorskorisnak bátyja, Liu Shaolin Sándor Először nyerte meg az Egyesült Államok a női és a férfi jégkorongtornát is – mindkettőt Kanada ellen hosszabbításban A visszalépések után Brunner Blanca az utolsó pillanatban csatlakozhatott a hódeszkások mezőnyéhez Ezzel a góllal győztek a döntőben az Egyesült Államok női jégkorongozói Kanada ellen Az amerikai rapper Snoop Dogg élvezte az olimpia légkörét A 19 éves rövid pályás gyorskorcsolyázó, Végi Diána Laura (71) 2030-ra érhet be (A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. február 28-i lapszámában jelent meg.)