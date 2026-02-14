A címvédő Kanada elődöntős a női jégkorongtornán
A címvédő kanadai válogatott 5–1-re legyőzte a német csapatot a milánói téli olimpia női jégkorongtornájának szombati negyeddöntőjében.
Az ötszörös olimpiai bajnok tengerentúliak a második helyen zárták a csoportkört, és most azzal a német csapattal találkoztak, amely egy évvel ezelőtt a magyarokat legyőzve szerzett kvótát.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
JÉGKORONG
Női torna
Negyeddöntő
Kanada–Németország 5–1 (2–0, 1–0, 2–1)
Később
21.10: Finnország–Svájc
Pénteken játszották
Egyesült Államok–Olaszország 6–0
(MTI)
