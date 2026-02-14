A címvédő Kanada elődöntős a női jégkorongtornán

Az ötszörös olimpiai bajnok tengerentúliak a második helyen zárták a csoportkört, és most azzal a német csapattal találkoztak, amely egy évvel ezelőtt a magyarokat legyőzve szerzett kvótát.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

JÉGKORONG

Női torna

Negyeddöntő

Kanada–Németország 5–1 (2–0, 1–0, 2–1)

Később

21.10: Finnország–Svájc

Pénteken játszották

Egyesült Államok–Olaszország 6–0

(MTI)