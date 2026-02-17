Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: Nakai Ami vezet a női műkorcsolyázók rövidprogramja után

R. P.R. P.
2026.02.17. 23:36
Nakai Ami (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 Nakai Ami műkorcsolya
A japán Nakai Ami vezet a női műkorcsolyázók rövidprogramja után a milánói téli olimpián.

 

A 17 éves sportoló – akinek eddig a 2023-as junior-világbajnoki bronzérem volt a legjobb eredménye – mögött honfitársa, a háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes Szakamoto Kaori várja a második helyről a folytatást, a harmadik helyen pedig a tavalyi vb-győztes amerikai Alysa Liu áll.

Az elmúlt két Európa-bajnokság aranyérmese, az észt Niina Petrokina ezúttal nem futott jól, csupán a tizedik helyen áll.

A legjobb 24 versenyző jutott a csütörtökön 19 órakor kezdődő kűrbe.

(MTI)

 

