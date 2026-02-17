Téli olimpia: Nakai Ami vezet a női műkorcsolyázók rövidprogramja után

A 17 éves sportoló – akinek eddig a 2023-as junior-világbajnoki bronzérem volt a legjobb eredménye – mögött honfitársa, a háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes Szakamoto Kaori várja a második helyről a folytatást, a harmadik helyen pedig a tavalyi vb-győztes amerikai Alysa Liu áll.

Az elmúlt két Európa-bajnokság aranyérmese, az észt Niina Petrokina ezúttal nem futott jól, csupán a tizedik helyen áll.

A legjobb 24 versenyző jutott a csütörtökön 19 órakor kezdődő kűrbe.

(MTI)