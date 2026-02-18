Megvédte olimpiai bajnoki címét a kínai Hszü Meng-tao a női ugrásban

Három kínai és két amerikai mellett az ausztrál Danielle Scott jutott be a síakrobaták női ugrás számának hatos döntőjébe, ahová utóbbi kvalifikálta magát a legmagasabb pontszámmal. Ez persze nem jelentett semmit, hiszen a fináléban mindenki tiszta lappal indult, ugyanis ez az egyetlen ugrás döntött az aranyérem sorsáról.

Ez a címvédő kínai Hszü Meng-taónak sikerült a legjobban, aki 112.90-et kapott, míg az ausztrál ezúttal csak 102.17-et. Az előző körben ugrott 117 pontjával simán nyerte volna a versenyt, ám így meg kellett elégednie az ezüstéremmel.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

SÍAKROBATIKA

Női ugrás

1. Hszü Meng-tao (Kína) 112.90 pont

2. Danielle Scott (Ausztrália) 102.17

3. Sao Csi (Kína) 101.90

4. Kung Fan-jü (Kína) 101.31

5. Kaila Kuhn (Egyesült Államok) 99.16

6. Winter Vinecki (Egyesült Államok) 90.58