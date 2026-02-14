A címvédő svédek először győztek a férfi curlingtornán a téli olimpián

A brit színeket képviselő, előző évi világbajnok, négy éve olimpiai második skótok 7-4-re múlták felül a cseheket.

A két eddigi hibátlan, a svájci és az olimpiai bronzérmes kanadai együttes összecsapásából az európaiak kerültek ki győztesen.

A körmérkőzések után a legjobb négy csapat jut a jövő csütörtöki elődöntőbe, a finálét a jövő szombaton, a bronzmérkőzést pénteken rendezik.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

CURLING

Férfiak

Nagy-Britannia–Csehország 7–4

Svédország–Kína 6–4

Svájc–Kanada 9–5

Egyesült Államok–Németország 8–6

Az állás: 1. Svájc 4 győzelem/0 vereség, 2. Kanada és Nagy-Britannia 3/1, 4. Olaszország és Norvégia 2/1, 6. Egyesült Államok és Németország 2/2, 8. Svédország 1/3, 9. Csehország és Kína 0/4

(MTI)