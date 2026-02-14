A címvédő svédek először győztek a férfi curlingtornán a téli olimpián

Nemzeti Sportrádió

A címvédő Svédország első győzelmét aratta a milánói-cortinai téli olimpia férfi curlingtornáján. Az északiak az első három forduló után győzelem nélkül álltak, most pedig a kínaiak ellen javítottak. A végeredmény 6–4 lett Niklas Edinék javára.

 

A brit színeket képviselő, előző évi világbajnok, négy éve olimpiai második skótok 7-4-re múlták felül a cseheket.

A két eddigi hibátlan, a svájci és az olimpiai bronzérmes kanadai együttes összecsapásából az európaiak kerültek ki győztesen.

A körmérkőzések után a legjobb négy csapat jut a jövő csütörtöki elődöntőbe, a finálét a jövő szombaton, a bronzmérkőzést pénteken rendezik.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
CURLING
Férfiak
Nagy-Britannia–Csehország 7–4
Svédország–Kína 6–4
Svájc–Kanada 9–5
Egyesült Államok–Németország 8–6
Az állás: 1. Svájc 4 győzelem/0 vereség, 2. Kanada és Nagy-Britannia 3/1, 4. Olaszország és Norvégia 2/1, 6. Egyesült Államok és Németország 2/2, 8. Svédország 1/3, 9. Csehország és Kína 0/4

(MTI)

 

