Nemzeti Sportrádió

Kettős svéd siker női 10 km-es sífutásban, Pónya 85., Laczkó 93.

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
2026.02.12. 14:33
Pónya Sára a 85. helyen végzett a 10 km-es sífutásban (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia olimpia Laczkó Lara Vanda Milánó-Cortina 2026 magyar olimpiai csapat sífutás Frida Karlsson Pónya Sára
A nők 10 kilométeres szabad stílusú versenyével folytatódott a sífutók programja a milánói-cortinai téli olimpián. Az aranyérmet hatalmas fölénnyel a 20 km-es versenyt is megnyerő svéd Frida Karlsson nyerte meg honfitársa, Ebba Andersson és az amerikai Jessie Diggins előtt. A 111 induló között két magyar is volt: Pónya Sára a 85., Laczkó Lara a 93. helyen végzett.

A szombaton síatlonban aranyérmes Karlsson minden időmérő pontnál a legjobb idővel haladt át, s előnye idővel olyan óriási lett, hogy a cél felé közeledve kis híján utolérte az előtte egy perccel induló, ugyancsak svéd Ebba Anderssont. Végül több, mint 46 másodperccel verte meg honfitársnőjét, aki ezzel ezüstérmes lett. A harmadik az amerikai Diggins lett, aki a Tour de Ski januári megnyerése után sérüléssel bajlódik. 

A versenyszámban 111-en indultak, s köztük volt két magyar is. Pónya Sára szerepelt jobban, aki Karlssonhoz képest kevesebb mint hatperces hátránnyal ért célba, s lett 85., míg Laczkó Lara hátránya több mint hét perc volt, ez a 93. helyhez volt elég.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
SÍFUTÁS
Női 10 km (szabad stílus)
1. Frida Karlsson (Svédország) 22:49.2 perc
2. Ebba Andersson (Svédország) +46.6 másodperc hátrány
3. Jessie Diggins (Egyesült Államok) +49.7 másodperc hátrány
4. Astrid Slind (Norvégia) +53.0 másodperc hátrány
5. Heidi Weng (Norvégia) +56.9 másodperc hátrány
6. Karoline Simpson-Larsen (Norvégia) +1:08.0 perc hátrány
...
85. Pónya Sára (MAGYARORSZÁG) +5:54.9 perc hátrány
...
93. Laczkó Lara (MAGYARORSZÁG) +7:02.5 perc hátrány

 

téli olimpia 2026 téli olimpia olimpia Laczkó Lara Vanda Milánó-Cortina 2026 magyar olimpiai csapat sífutás Frida Karlsson Pónya Sára
Legfrissebb hírek

Ezért nincs női északi összetett az olimpia programjában

Téli olimpia 2026
1 órája

A célfotó döntött a férfi hódeszkások krossz versenyszámában

Téli olimpia 2026
1 órája

Svájc az elején meg a végén is kettőt lőve nyerte meg a férfi hokitorna csütörtöki első meccsét

Téli olimpia 2026
1 órája

Téli olimpia: alkoholt fogyasztott, hazaküldték síugrócsapatuk edzőjét a finnek

Téli olimpia 2026
2 órája

Bomba meglepetésre ausztrál siker férfi mogulban

Téli olimpia 2026
2 órája

Majdnem horrorversennyé vált a női szuper-G, Brignone a legidősebb bajnok lett – videók

Téli olimpia 2026
3 órája

Már az NHL-es hokisok is a norovírustól tartanak a téli olimpián

Téli olimpia 2026
3 órája

Téli olimpia: vereséggel kezdték a női curlingtornát a házigazda olaszok

Téli olimpia 2026
4 órája
Ezek is érdekelhetik