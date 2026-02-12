Kettős svéd siker női 10 km-es sífutásban, Pónya 85., Laczkó 93.

A szombaton síatlonban aranyérmes Karlsson minden időmérő pontnál a legjobb idővel haladt át, s előnye idővel olyan óriási lett, hogy a cél felé közeledve kis híján utolérte az előtte egy perccel induló, ugyancsak svéd Ebba Anderssont. Végül több, mint 46 másodperccel verte meg honfitársnőjét, aki ezzel ezüstérmes lett. A harmadik az amerikai Diggins lett, aki a Tour de Ski januári megnyerése után sérüléssel bajlódik.

A versenyszámban 111-en indultak, s köztük volt két magyar is. Pónya Sára szerepelt jobban, aki Karlssonhoz képest kevesebb mint hatperces hátránnyal ért célba, s lett 85., míg Laczkó Lara hátránya több mint hét perc volt, ez a 93. helyhez volt elég.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

SÍFUTÁS

Női 10 km (szabad stílus)

1. Frida Karlsson (Svédország) 22:49.2 perc

2. Ebba Andersson (Svédország) +46.6 másodperc hátrány

3. Jessie Diggins (Egyesült Államok) +49.7 másodperc hátrány

4. Astrid Slind (Norvégia) +53.0 másodperc hátrány

5. Heidi Weng (Norvégia) +56.9 másodperc hátrány

6. Karoline Simpson-Larsen (Norvégia) +1:08.0 perc hátrány

...

85. Pónya Sára (MAGYARORSZÁG) +5:54.9 perc hátrány

...

93. Laczkó Lara (MAGYARORSZÁG) +7:02.5 perc hátrány