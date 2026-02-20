Svédország–Svájc döntő lesz a női curlingeseknél a téli olimpián

Az alapszakaszt megnyerő svédek a legutóbbi két vb-n aranyérmes kanadaiak elleni találkozón a hatodik és hetedik endben hárompontos előnyre tettek szert, az észak-amerikaiak pedig innen már nem tudtak visszakapaszkodni, így Svédország 2018 után ismét döntőt játszhat.

A másik párharcban a négyszeres világbajnok Silvana Tirinzoni vezette Svájc az idei olimpián vegyespárosban ezüstérmes Cory Thiesset a soraiban tudó Egyesült Államokkal mérkőzött meg. A sokáig fej fej melletti küzdelemből végül a svájciak jöttek ki jobban és jutottak a döntőbe.

A svájciak, akik négy éve a bronzmérkőzésen épp a svédektől kaptak ki, első aranyukat szerezhetik meg a nők között.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

CURLING

Női torna, elődöntő

Svédország–Kanada 6–3

Svájc–Egyesült Államok 7–4

(MTI)