Svédország–Svájc döntő lesz a női curlingeseknél a téli olimpián

R. P.R. P.
2026.02.20. 17:45
Fotó: Getty Images
Az előző olimpián bronzérmes, 2018-as bajnok Svédország, valamint Svájc játssza a finálét a milánói-cortinai téli olimpia női curlingtornáján.

 

Az alapszakaszt megnyerő svédek a legutóbbi két vb-n aranyérmes kanadaiak elleni találkozón a hatodik és hetedik endben hárompontos előnyre tettek szert, az észak-amerikaiak pedig innen már nem tudtak visszakapaszkodni, így Svédország 2018 után ismét döntőt játszhat.

A másik párharcban a négyszeres világbajnok Silvana Tirinzoni vezette Svájc az idei olimpián vegyespárosban ezüstérmes Cory Thiesset a soraiban tudó Egyesült Államokkal mérkőzött meg. A sokáig fej fej melletti küzdelemből végül a svájciak jöttek ki jobban és jutottak a döntőbe.

A svájciak, akik négy éve a bronzmérkőzésen épp a svédektől kaptak ki, első aranyukat szerezhetik meg a nők között.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
CURLING
Női torna, elődöntő
Svédország–Kanada 6–3
Svájc–Egyesült Államok 7–4

(MTI)

 

