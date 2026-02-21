Kínai blama után az amerikaiaké az ugrás csapatversenyének aranya

Hét csapat kezdte meg a küzdelmeket, amelyeket egy női és két férfiversenyző alkotott. Az első körből a kanadaiaknak, az ukránoknak és a kazahoknak nem sikerült bejutnia a négyes döntőbe, amelyet aztán a Kaila Kuhn, Connor Curran, Christopher Lillis összeállítású amerikaiak majdnem 30 pontos előnnyel nyertek meg a svájciak előtt. A kínaiak bronzérme negatív szenzáció, hiszen csapatuknak a két egyéni győztes, Hszü Meng-tao és Vang Hszin-di mellett a férfiaknál bronzérmes Li Tian-ma alkotta. A dobogóról az ausztrálok maradtak le.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

SÍAKROBATIKA

Ugrás, csapatverseny

1. Egyesült Államok (Kaila Kuhn, Connor Curran, Christopher Lillis) 325.35 pont

2. Svájc (Lina Kozomara, Pirmin Werner, Noe Roth) 296.91

3. Kína (Hszü Meng-tao, Vang Hszin-di, Li Tian-ma) 279.68

4. Ausztrália 256.04

5. Kanada

6. Ukrajna