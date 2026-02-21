Kínai blama után az amerikaiaké az ugrás csapatversenyének aranya
Hét csapat kezdte meg a küzdelmeket, amelyeket egy női és két férfiversenyző alkotott. Az első körből a kanadaiaknak, az ukránoknak és a kazahoknak nem sikerült bejutnia a négyes döntőbe, amelyet aztán a Kaila Kuhn, Connor Curran, Christopher Lillis összeállítású amerikaiak majdnem 30 pontos előnnyel nyertek meg a svájciak előtt. A kínaiak bronzérme negatív szenzáció, hiszen csapatuknak a két egyéni győztes, Hszü Meng-tao és Vang Hszin-di mellett a férfiaknál bronzérmes Li Tian-ma alkotta. A dobogóról az ausztrálok maradtak le.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
SÍAKROBATIKA
Ugrás, csapatverseny
1. Egyesült Államok (Kaila Kuhn, Connor Curran, Christopher Lillis) 325.35 pont
2. Svájc (Lina Kozomara, Pirmin Werner, Noe Roth) 296.91
3. Kína (Hszü Meng-tao, Vang Hszin-di, Li Tian-ma) 279.68
4. Ausztrália 256.04
5. Kanada
6. Ukrajna