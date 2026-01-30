Milánó-Cortina 2026: a magyar résztvevők programja
|Időpont
|Sportág
|Versenyszám
|Szakasz
|Magyar indulók
|Február 8., vasárnap
|12.30
|sífutás
|férfi síatlon
|DÖNTŐ
Büki Ádám, Kónya Ádám
|Február 10., kedd
|9.15
|sífutás
|női sprint (klasszikus)
|selejtező
Pónya Sára
|9.50
|sífutás
|férfi sprint (klasszikus)
|selejtező
Büki Ádám, Kónya Ádám
|10.30
|rövid pályás gyorskorcsolya
|női 500 méter
|előfutam
Végi Diána Laura
|11.08
|rövid pályás gyorskorcsolya
|férfi 1000 méter
|előfutam
Moon Wonjun, Nógrádi Bence
|11.45
|sífutás
|női sprint (klasszikus)
|negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ
Pónya Sára ?
|11.53
|rövid pályás gyorskorcsolya
|vegyes váltó (2000 méter)
|negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ
Moon Wonjun, Major Dominik, Nógrádi Bence
|12.15
|sífutás
|férfi sprint (klasszikus)
|negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ
Büki Ádám ?, Kónya Ádám ?
|Február 11., szerda
|18.30
|gyorskorcsolya
|férfi 1000 méter
|DÖNTŐ
Kim Minseok
|Február 12., csütörtök
|13.00
|sífutás
|női 10 km
(szabad stílus)
|DÖNTŐ
Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára
|20.15
|rövid pályás gyorskorcsolya
|női 500 méter
|negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ
Végi Diána Laura ?
|20.29
|rövid pályás gyorskorcsolya
|férfi 1000 méter
|negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ
Moon Wonjun ?, Nógrádi Bence?
|Február 13., péntek
|11.45
|sífutás
|férfi 10 km (szabad stílus)
|DÖNTŐ
Büki Ádám, Kónya Ádám
|Február 14., szombat
|10.00
|alpesi sí
|férfi óriás-műlesiklás
|1. futam
Úry Bálint
|13.30
|alpesi sí
|férfi óriás-műlesiklás
|2. futam (DÖNTŐ)
Úry Bálint ?
|20.15
|rövid pályás gyorskorcsolya
|férfi 1500 méter
|negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ
Moon Wonjun, Nógrádi Bence
|20.59
|rövid pályás gyorskorcsolya
|női 1000 méter
|előfutamok
Somodi Maja, Végi Diána Laura
|Február 15., vasárnap
|10.00
|alpesi sí
|női óriás-műlesiklás
|1. futam
Tóth Zita
|13.30
|alpesi sí
|női óriás-műlesiklás
|2. futam (DÖNTŐ)
Tóth Zita ?
|19.45
|műkorcsolya
|páros
|rövid program
Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei
|Február 16., hétfő
|10.00
|alpesi sí
|férfi műlesiklás
|1. futam
Úry Bálint
|11.00
|rövid pályás gyorskorcsolya
|női 1000 méter
|negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ
Somodi Maja ?, Végi Diána Laura ?
|11.18
|rövid pályás gyorskorcsolya
|férfi 500 méter
Moon Wonjun
|12.04
|rövid pályás gyorskorcsolya
|férfi váltó (5000 méter)
|elődöntő
Moon Wonjun, Major Dominik
|13.30
|alpesi sí
|férfi műlesiklás
|2. futam (DÖNTŐ)
Úry Bálint ?
|20.00
|műkorcsolya
|páros
|szabad program (DÖNTŐ)
Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei ?
|Február 18., szerda
|09.45
|sífutás
|női csapatsprint
(szabad stílus)
selejtező
Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára
|10.00
|alpesi sí
|női műlesiklás
|1. futam
Tóth Zita
|10.15
|sífutás
|férfi csapatsprint
(szabad stílus)
|selejtező
Büki Ádám, Kónya Ádám
|11.45
|sífutás
|női csapatsprint
(szabad stílus)
|DÖNTŐ
Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára ?
|12.15
|sífutás
|férfi csapatsprint
(szabad stílus)
|DÖNTŐ
Büki Ádám, Kónya Ádám ?
|13.30
|alpesi sí
|női műlesiklás
|2. futam (DÖNTŐ)
Tóth Zita ?
|20.15
|rövid pályás gyorskorcsolya
|férfi 500 méter
|negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ
Moon Wonjun ?
|Február 19., csütörtök
|16.30
|gyorskorcsolya
|férfi 1500 méter
|DÖNTŐ
Kim Minseok
|Február 20., péntek
|20.15
|rövid pályás gyorskorcsolya
|női 1500 méter
|negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ
Somodi Maja, Végi Diána Laura
|21.17
|rövid pályás gyorskorcsolya
|férfi váltó (5000 méter)
|DÖNTŐ
Moon Wonjun, Major Dominik
|Február 21., szombat
|11.00
|sífutás
|férfi 50 km (klasszikus)
|DÖNTŐ
Büki Ádám, Kónya Ádám