Milánó-Cortina 2026: a magyar résztvevők programja

2026.01.30. 13:33
Fotó: Getty Images
téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 Magyar Olimpiai Bizottság
A milánói-cortinai téli olimpián összesen 15 magyar sportoló indul. Alábbi cikkünkben egy táblázatban összeszedtük, ki mikor kerül sorra a programban.

 

IdőpontSportágVersenyszámSzakaszMagyar indulók
Február 8., vasárnap
12.30sífutásférfi síatlonDÖNTŐ

Büki Ádám, Kónya Ádám

Február 10., kedd
9.15sífutásnői sprint (klasszikus)selejtező

Pónya Sára

9.50sífutásférfi sprint (klasszikus)selejtező

Büki Ádám, Kónya Ádám

10.30rövid pályás gyorskorcsolyanői 500 méterelőfutam

Végi Diána Laura

11.08rövid pályás gyorskorcsolyaférfi 1000 méterelőfutam

Moon Wonjun, Nógrádi Bence

11.45sífutásnői sprint (klasszikus)negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ

Pónya Sára ?

11.53rövid pályás gyorskorcsolyavegyes váltó (2000 méter)negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ

Moon Wonjun, Major Dominik, Nógrádi Bence
Tiborcz Dániel, Somodi Maja, Végi Diána Laura

12.15sífutásférfi sprint (klasszikus)negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ

Büki Ádám ?, Kónya Ádám ?

Február 11., szerda
18.30gyorskorcsolyaférfi 1000 méterDÖNTŐ

Kim Minseok

Február 12., csütörtök
13.00sífutásnői 10 km
(szabad stílus)		DÖNTŐ

 Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára

20.15rövid pályás gyorskorcsolyanői 500 méternegyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ

Végi Diána Laura ?

20.29rövid pályás gyorskorcsolyaférfi 1000 méternegyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ

Moon Wonjun ?, Nógrádi Bence?

Február 13., péntek
11.45sífutásférfi 10 km (szabad stílus)DÖNTŐ

Büki Ádám, Kónya Ádám

Február 14., szombat
10.00alpesi síférfi óriás-műlesiklás1. futam

Úry Bálint

13.30alpesi síférfi óriás-műlesiklás2. futam (DÖNTŐ)

Úry Bálint ?

20.15rövid pályás gyorskorcsolyaférfi 1500 méternegyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ

Moon Wonjun, Nógrádi Bence

20.59rövid pályás gyorskorcsolyanői 1000 méterelőfutamok

Somodi Maja, Végi Diána Laura

Február 15., vasárnap
10.00alpesi sínői óriás-műlesiklás1. futam

Tóth Zita

13.30alpesi sínői óriás-műlesiklás2. futam (DÖNTŐ)

Tóth Zita ?

19.45műkorcsolyapárosrövid program

Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei

Február 16., hétfő
10.00alpesi síférfi műlesiklás1. futam

Úry Bálint

11.00rövid pályás gyorskorcsolyanői 1000 méternegyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ

Somodi Maja ?, Végi Diána Laura ?

11.18rövid pályás gyorskorcsolyaférfi 500 méter 

Moon Wonjun

12.04rövid pályás gyorskorcsolyaférfi váltó (5000 méter)elődöntő

Moon Wonjun, Major Dominik
Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel

13.30alpesi síférfi műlesiklás2. futam (DÖNTŐ)

Úry Bálint ?

20.00műkorcsolyapárosszabad program (DÖNTŐ)

Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei ?

Február 18., szerda
09.45sífutásnői csapatsprint
(szabad stílus)

selejtező

Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára

10.00alpesi sínői műlesiklás1. futam

Tóth Zita

10.15sífutásférfi csapatsprint
(szabad stílus)		selejtező

Büki Ádám, Kónya Ádám

11.45sífutásnői csapatsprint
(szabad stílus)		DÖNTŐ

Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára ?

12.15sífutásférfi csapatsprint
(szabad stílus)		DÖNTŐ

Büki Ádám, Kónya Ádám ?

13.30alpesi sínői műlesiklás2. futam (DÖNTŐ)

Tóth Zita ?

20.15rövid pályás gyorskorcsolyaférfi 500 méternegyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ

Moon Wonjun ?

Február 19., csütörtök
16.30gyorskorcsolyaférfi 1500 méterDÖNTŐ

Kim Minseok

Február 20., péntek
20.15rövid pályás gyorskorcsolyanői 1500 méternegyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ

Somodi Maja, Végi Diána Laura

21.17rövid pályás gyorskorcsolyaférfi váltó (5000 méter)DÖNTŐ

Moon Wonjun, Major Dominik
Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel ?

Február 21., szombat
11.00sífutásférfi 50 km (klasszikus)DÖNTŐ

Büki Ádám, Kónya Ádám

 

