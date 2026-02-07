Nemzeti Sportrádió

Gyorskorcsolyázásban született meg a hazaiak első aranyérme

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
Vágólapra másolva!
2026.02.07. 17:30
null
ElsaFrancesca Lollobrigida új olimpiai csúccsal győzött a nők 3000 méteres versenyén (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 Francesca Lollobrigida gyorskorcsolya
Kiosztották a milánói-cortinai téli olimpia harmadik aranyérmét, amelyet a női gyorskorcsolyázók 3000 méteres távján az olasz Francesca Lollobrigida szerzett meg a norvég Ragne Wiklund és a kanadai Valerie Maltais előtt.

Az már a hét elején eldőlt, hogy betegség miatt visszalép az indulástól a versenyszám 2010-es aranyérmese, a cseh Martina Sábliková. A sportág háromszoros olimpiai bajnoka már az előző, 2006-os olaszországi ötkarikás megméretésen, Torinóban is ott volt az indulók között, s amennyiben felgyógyul az 5000-es döntőre, amelyet kétszer is megnyert, úgy ez már a hatodik olimpiája lesz, de már nem ő a fő esélyes.

A második párban induló holland Merel Conijn ideje volt az első igazán mérvadó, akit aztán közvetlenül a jégfelújítás előtt a belga Sandrine Tas múlt felül 39 századmásodperccel. A hetedik pár után viszont a kazah Nagyezsda Morozova vette át a vezetést öt századmásodperccel megelőzve a belgát. De csak ezután következtek az igazi favoritok.

A négy éve, Pekingben ezüstérmes olasz Francesca Lollobrigida az őrjöngő hazai szurkolók buzdítása közepette 3:54.28-as új olimpiai csúccsal ért célba, s a vele együtt futó kanadai Valerie Maltais is megelőzte a kazah lányt. A következő párban éppen kettőjük közé ékelődött be a norvég Ragne Wiklund, s ekkor már csak ketten voltak hátra. Azonban nagyon gyorsan eldőlt, hogy ők már nem lesznek veszélyesek az éllovasokra, végezetül a holland Joy Beune a negyedik, a kanadai Isabelle Weidemann az ötödik helyen zárt. Olaszország pedig első aranyérmét ünnepelhette az olimpián.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
GYORSKORCSOLYA
Női 3000 méter
1. Francesca Lollobrigida (Olaszország) 3:54.28 perc
2. Ragne Wiklund (Norvégia) +2.26 mp hátrány
3. Valerie Maltais (Kanada) +2.65
4. Joy Beune (Hollandia) +3.84
5. Isabelle Weidemann (Kanada) +4.96
6. Nagyezsda Morozova (Kazahsztán) +6.92

 

téli olimpia 2026 téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 Francesca Lollobrigida gyorskorcsolya
Legfrissebb hírek

Hatodszor is nyert a britek curling vegyes párosa a milánói-cortinai olimpián

Téli olimpia 2026
1 órája

Japán ellen nyertek először a németek a női olimpiai jégkorongtornán

Téli olimpia 2026
3 órája

Kettős svéd siker a női síatlonversenyen

Téli olimpia 2026
4 órája

A svájci női jégkorongozóknál is felbukkant a norovírus

Téli olimpia 2026
5 órája

Svájci arany lesiklásban, de Odermatt a dobogóra sem fért fel

Téli olimpia 2026
5 órája

Milánó–Cortina 2026: az első nap – infóközpont

Téli olimpia 2026
8 órája

Az alpesi sí legendái gyújtották meg a lángot a téli olimpián

Téli olimpia 2026
19 órája

A svájciak bírták jobban idegekkel, szétlövéssel győztek a csehek ellen

Téli olimpia 2026
Tegnap, 17:35
Ezek is érdekelhetik