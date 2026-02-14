Brazil vezetés férfi óriás-műlesiklásban, Úry Bálint a 33. az első futamban – videó

Lezajlott a férfi óriás-műlesiklás első futama, amelyben a magyar színeket Úry Bálint képviselte. Versenyzőnknek – aki 40-es rajtszámmal indult a 81 tagú mezőnyben – az volt a célja, hogy a második futamra bekerüljön az első harminc közé. Mivel az előtte indulók közül hatan estek ki, ehhez legalább négy versenyzőt kellett megelőznie. A magyar fiú teljesítette a pályát, azonban 5.68-as hátránnyal csak a 33. idővel ért célba, így sajnos a második futamban is már az eléggé elhasznált pályán indulhat.

„Egyáltalán nem izgultam, végig kontroll alatt tartottam a futamomat, de talán a lécem kicsit élesebb volt a kelleténél, úgyhogy ezen lehet, hogy változtatunk. De összességében ez egy jó menet volt, és megpróbálok egy ilyen második futamot is letenni. Néhány helyen voltak ugyan kisebb kádak, de összességében, a körülményekhez képest még jó volt a pálya állapota is” – nyilatkozta az első futamot követően a síző az M4 Sportnak.

Az első futamot nem mellesleg az elsőként rajtoló, norvégiai születésű, de anyai ágon brazil származású és 2024 óta már a dél-amerikaiak színeiben induló Lucas Pinheiro Braathen nyerte meg három svájci, Marco Odermatt, Loic Meillard és Thomas Tumler előtt. Előnye ráadásul elég tetemes, hiszen majdnem egy másodperccel volt gyorsabb Odermattnál és több mint másféllel Meillard-nál, a többiek hátránya már két másodperc körül volt.

ÚRY BÁLINT NYILATKOZATA

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

ALPESI SÍ

Férfi óriás-műlesiklás, állás az első futam után

1. Lucas Pinheiro Braathen (Brazília) 1:13.92 perc

2. Marco Odermatt (Svájc) +0.95 mp hátrány

3. Loic Meillard (Svájc) +1.57

4. Thomas Tumler (Svájc) +1.89

5. Leo Anguenot (Franciaország) +1.91

6. Henrik Kristoffersen (Norvégia) +1.93

...33. Úry Bálint (MAGYARORSZÁG) +5:54.9