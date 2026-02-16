Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: Xandra Velzeboer duplázott rövid pályás gyorskorcsolyában

2026.02.16. 13:29
Xandra Velzeboer öröme (Fotó: Getty Images)
téli olimpia rövid pályás gyorskorcsolya Milánó-Cortina 2026 Xandra Velzeboer
A holland Xandra Velzeboer nyerte a rövidpályás gyorskorcsolyázók női 1000 méteres versenyét a milánói téli olimpia hétfői napján.

A fináléban hatalmas „tűzijátékra” lehetett számítani, tekintve, hogy ott volt az ötfős futamban az 500 méteres sprinttáv mindhárom dobogósa, a győztes Velzeboer, az ezüstérmes olasz Arianna Fontana és a bronzérmes kanadai Courtney Sarault.

Eleinte a tengerentúli versenyző tempózott az élen, mögötte két európai riválisa csatázott a második helyért, végül Velzeboer második kísérletre megelőzte Fontanát. A hazaiak kedvence később összeakadt a kínai Kung Livel, így ritmust vesztett és visszacsúszott az utolsó pozícióba. Ezzel eldőlt, hogy az aranyért Velzeboer és Sarault mellett a dél-koreai Kim Gilli csatázik. A hármas hatalmas versenyt produkált, oda-vissza előzgették egymást, mindhárman voltak éllovasok, az utolsó körre Velzeboer fordult elsőként, a vezető helyét pedig már nem engedte ki a kezéből, azaz második aranyát is megszerezte Milánóban. Mögötte a szám vb-ezüstérmese, Sarault lett a második, Kim pedig a harmadik.

A háromszoros olimpiai bajnok Fontana negyedikként ért be, így nem tudta megszerezni 14. ötkarikás medálját, mellyel – megelőzve a vívó Edoardo Mangiarottit – egyedüli olasz csúcstartóvá lépett volna elő.

A szombati selejtezőben kiesett Somodi Maja a 26., míg a hétfő délelőtti negyeddöntőben búcsúzott Végi Diána Laura a 15. lett.

A sportág versenyei szerdán folytatódnak a Forum di Milánóban.

TÉLI OLIMPIA
Rövid pályás gyorskorcsolya, női 1000 m
1. Xandra Velzeboer (Hollandia) 1:28.437 perc
2. Courtney Sarault (Kanada) 1:28.523
3. Kim Gilli (Dél-Korea) 1:28.614
4. Arianna Fontana (Olaszország) 1:28.745
5. Li Gong (Kína) 1:29.392
...15. Végi Diána Laura
...26. Somodi Maja

 

