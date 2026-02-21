Egy olimpián hat arany: Klaebo újabb rekordot döntött – videó

A hosszútávú versenyek többségével ellentétben ezúttal a norvégok, személy szerint Nyenget már az első tíz kilométert is megnyomták, így a 62 tagú mezőnyből több mint negyvenen – köztük a két magyar – gyorsan leszakadtak. Természetesen a négy norvég „felügyelte” az eseményeket, de azért négy francia is ott „bujkált” az élmezőnyben tettre készen.

Nagyjából 15 kilométert tettek meg, amikor gyakorlatilag két éremesélyes – az egyaránt betegséggel küszködő finn Iivo Niskanen és a norvég Harald Östberg Amundsen – is, szinte egyszerre feladta a versenyt. Ezt követően öten hagyták ott a főmezőnyt: a maradék három norvég (Klaebo, Nyenget és Emil Iversen) mellett a francia Victor Lovera és az orosz Szavelij Koroszteljov. Iversen amolyan „nyúlként” vezette fel az éllovasokat, s ezt a tempót 20 kilométer után már Lovera és Koroszteljov sem bírta. Még utóbbi tartotta magát a legtovább, de féltávnál már neki is 40 másodperc hátránya volt.

Innentől kezdve már csak az volt a kérdés, hogy a norvégok hogyan osztják el egymás között az érmeket. Mivel Iversen elvégezte a „csapatmunka” azon részét, amivel megbízták, illedelmesen maga elé engedte társait, de ekkor mintha Klaebón is némileg a fáradtság jelei mutatkoztak volna. Mivel azonban az üldözők ekkor már másfél perces hátrányban voltak, ez különösebb problémát nem okozott.

Gyakorlatilag így hármasban, kéz a kézben haladtak az utolsó körig, ott Iversen kezdett lemaradni, neki maradt a bronz. A „szokásos” utolsó emelkedőn aztán Klaebo robbantott, Nyenget nagyon nem is próbálkozott tartani a lépést, így aztán a norvég a végén gyakorlatilag kényelmesen szerezte meg mostani hatodik, összességében tizenegyedik olimpiai győzelmét.

Hatodik milánói-cortinai aranyérmével új rekordot ért el Klaebo, hiszen korábban még soha nem tudott egy versenyző egy téli olimpián hat aranyérmet szerezni (a nyáriakon sem mindennapos). Ez korábban az amerikai gyorskorcsolyázó Eric Heidennek sikerült 1980-ban. A hármas sikernek köszönhetően a norvégok már 40 éremnél tartanak itt, ami ugyancsak rekord, csakúgy, mint a 18 aranyérem.

A két magyar közül Büki Ádám 30 kilométer után került körhátrányba, így az 54. helyen zárt. Kónya Ádám viszont hősiesen tartotta magát, de az utolsó kör előtt őt is utolérték, így a 44. lett.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

SÍFUTÁS

Férfi 50 km (klasszikus stílus)

1. Johannes Hösflot Klaebo (Norvégia) 2:07:07.1 óra

2. Martin Nyenget (Norvégia) +17.5 mp hátrány

3. Emil Iversen (Norvégia) +46.2

4. Theo Schely (Franciaország) +2:37.4 p h

5. Szavelij Koroszteljov (semleges színekben orosz) +3:16.0

6. Andrew Musgrave (Nagy-Britannia) +3:36.4

...44. Kónya Ádám (MAGYARORSZÁG) körhátrány

...54. Büki Ádám (MAGYARORSZÁG) körhátrány