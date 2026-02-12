Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: vereséggel kezdték a női curlingtornát a házigazda olaszok

2026.02.12. 12:10
Kikaptak az olaszok az első meccsükön (Fotó: Getty Images)
téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 olimpia 2026 női curling
Az előző játékokon ezüstérmes japánok és a házigazda olaszok is vereséggel kezdték csütörtökön a női curlingtornát a téli olimpián, Cortina d'Ampezzóban.

A körmérkőzések után a legjobb négy csapat jut a jövő pénteki elődöntőbe, a finálét a jövő vasárnapi záró napon rendezik.

CURLING
Női torna, csoportkör 
Dél-Korea–Egyesült Államok 4:8
Japán–Svédország 4:8
Olaszország–Svájc 4:7
Kanada–Dánia 10:4

Téli sportok
2026.01.27. 13:56

Téli olimpia 2026, adatbank

Új sportágként megjelenik a sítriatlon. Összesen 16 sportágban és 116 számban avatnak bajnokot. 15 magyar indul.

 

 

