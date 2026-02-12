Téli olimpia: vereséggel kezdték a női curlingtornát a házigazda olaszok

Az előző játékokon ezüstérmes japánok és a házigazda olaszok is vereséggel kezdték csütörtökön a női curlingtornát a téli olimpián, Cortina d'Ampezzóban.
A körmérkőzések után a legjobb négy csapat jut a jövő pénteki elődöntőbe, a finálét a jövő vasárnapi záró napon rendezik.
CURLING
Női torna, csoportkör
Dél-Korea–Egyesült Államok 4:8
Japán–Svédország 4:8
Olaszország–Svájc 4:7
Kanada–Dánia 10:4
