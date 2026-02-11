Francia siker született jégtáncban a téli olimpián

Igencsak kiélezett versenyre lehetett számítani szerda este, mivel a kűrt a franciák fél pontnál is kisebb előnnyel kezdték meg az előző három világbajnokságon győztes Madison Chock, Evan Bates amerikai duóval szemben. A legjobb öt párost kevesebb mint öt pont választotta el egymástól.

A hétfői ritmustánc eredménye alapján fordított sorrendben mutatta be a 20 továbbjutott kettős a kűrjét. Az utolsó öt duó közül az olasz Charlene Guignard és Marco Fabbri lépett először jégre, s szép korcsolyázással az élre álltak. Az utánuk következő Lilah Fear, Lewis Gibson brit kettős azonban rontott, emiatt három pozíciót hátracsúszott. A ritmustánc után harmadik kanadai Piper Gilles és Paul Poirier ugyanakkor a kűrje után már biztos lehetett abban, hogy érmes lesz, majd következett a két utolsó páros – az esélyek alapján – az aranyéremért. A franciák végül majdnem egy ponttal többet kaptak a kűrjükre, mint az amerikaiak, így ők győztek.

Cizeron négy éve is aranyérmet nyert, de akkor még Gabriella Papadakis volt a párja, így ő az első, akinek olimpián sikerült nyernie egy másik párral is jégtáncban.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

MŰKORCSOLYA

Jégtánc

1. Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron (Franciaország) 225.82 pont

2. Madison Chock, Evan Bates (Egyesült Államok) 224.39

3. Piper Gilles, Paul Poirier (Kanada) 217.74

4. Charlene Guignard, Marco Fabbri (Olaszország) 209.58

5. Emilea Zingas, Vadym Kolesnik (Egyesült Államok) 206.72

6. Allison Reed, Saulius Ambrulevicius (Litvánia) 204.66