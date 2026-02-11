Nemzeti Sportrádió

Francia siker született jégtáncban a téli olimpián

2026.02.11. 23:44
null
Laurence Fournier Beaudry és Guillaume Cizeron nyert (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia jégtánc műkorcsolya
A Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron francia kettős győzött jégtáncban a milánói–cortinai téli olimpián.

Igencsak kiélezett versenyre lehetett számítani szerda este, mivel a kűrt a franciák fél pontnál is kisebb előnnyel kezdték meg az előző három világbajnokságon győztes Madison Chock, Evan Bates amerikai duóval szemben. A legjobb öt párost kevesebb mint öt pont választotta el egymástól.

A hétfői ritmustánc eredménye alapján fordított sorrendben mutatta be a 20 továbbjutott kettős a kűrjét. Az utolsó öt duó közül az olasz Charlene Guignard és Marco Fabbri lépett először jégre, s szép korcsolyázással az élre álltak. Az utánuk következő Lilah Fear, Lewis Gibson brit kettős azonban rontott, emiatt három pozíciót hátracsúszott. A ritmustánc után harmadik kanadai Piper Gilles és Paul Poirier ugyanakkor a kűrje után már biztos lehetett abban, hogy érmes lesz, majd következett a két utolsó páros – az esélyek alapján – az aranyéremért. A franciák végül majdnem egy ponttal többet kaptak a kűrjükre, mint az amerikaiak, így ők győztek.

Cizeron négy éve is aranyérmet nyert, de akkor még Gabriella Papadakis volt a párja, így ő az első, akinek olimpián sikerült nyernie egy másik párral is jégtáncban.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
MŰKORCSOLYA
Jégtánc
1. Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron (Franciaország) 225.82 pont
2. Madison Chock, Evan Bates (Egyesült Államok) 224.39
3. Piper Gilles, Paul Poirier (Kanada) 217.74
4. Charlene Guignard, Marco Fabbri (Olaszország) 209.58
5. Emilea Zingas, Vadym Kolesnik (Egyesült Államok) 206.72
6. Allison Reed, Saulius Ambrulevicius (Litvánia) 204.66

 

téli olimpia 2026 téli olimpia jégtánc műkorcsolya
Legfrissebb hírek

Norvégia már hét arannyal vezeti a téli olimpia éremtáblázatát

Téli olimpia 2026
1 órája

Kim Minseok 1000 méteren 11. lett a téli olimpián, Von Allmennek megvan a harmadik aranya – infóközpont

Téli olimpia 2026
1 órája

Téli olimpia: a svédek megszenvedtek a házigazda olaszokkal a férfi jégkorongtornán

Téli olimpia 2026
1 órája

Téli olimpia: a címvédő svédek kikaptak a férfi curlingtorna nyitányán

Téli olimpia 2026
2 órája

Kórházi ágyából posztolt Lindsey Vonn – fotó

Téli olimpia 2026
4 órája

Egy óra alatt két aranyat nyertek az olasz szánkósok

Téli olimpia 2026
4 órája

Az 1500 a fő száma, de jól ment 1000 méteren is: Kim Minseok 11. lett a téli olimpián

Téli olimpia 2026
5 órája

Téli olimpia: Szlovákia meglepetésre legyőzte Finnországot a férfi jégkorongtorna nyitó mérkőzésén

Téli olimpia 2026
5 órája
Ezek is érdekelhetik