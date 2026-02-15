A váltó aranyával már Klaebo a valaha legeredményesebb téli sportoló

Megszerzi-e a norvég Johannes Hösflot Klaebo kilencedik olimpiai aranyérmét és lesz ezzel minden idők legeredményesebb téli olimpikonja? Ez volt a fő kérdése a férfiak 4x7.5 km-es váltóversenyének, amelybe mindössze tíz ország nevezte csapatát.

Természetesen a norvégok voltak a fő esélyesei a versenynek (amelyet egyébként először rendeznek ezen a távon, eddig 10 kilométert kellett megtennie minden versenyzőnek), ráadásul már az első embereknél leszakadtak az egyik fő riválisnak számító svédek és a németek is. Az elsőként váltó norvég Emil Iversennel a finnek, az amerikaiak, a kanadaiak, az olaszok és a franciák tudták tartani a lépést. A második embereknél Martin Nyenget aztán leszakította magáról a riválisokat és tíz másodperces előnnyel váltotta Einar Hedegartot.

Innentől szabad stílusban futottak a versenyzők (az elsőkét ember klasszikusban futott), Hedegart pedig nem engedte visszazárkózni az üldöző ötöst, sőt, 16 másodpercre növelte az előnyt a franciák előtt, akik kezdték szétszakítani az üldöző csoportot. Mathis Desloges ráadásul idővel a hátrányát is csökkenteni tudta Hedegarttal mögött.

Klaebo végül 12 másodperces előnnyel indult Victor Lovera előtt, a harmadik helyen a finnek már majdnem 40 másodperces hátrányban voltak. Sokan úgy gondolták, hogy innen már sima a verseny, Lovera azonban nem tartozott közéjük, mert megfelezte a hátrányát. Ennél közelebb már nem jutott, mert Klaebo tempót váltott, s villámgyorsan 20 másodpercre nőtt a különbség. A bronzéremért a házigazda olaszok és a finnek csatáztak. Ezt végül Federico Pellegrinónak köszönhetően

Az újabb aranyéremmel (amely már a negyedik a milánói-cortinai olimpián) Klaebo lehagyta az eddig, ugyancsak nyolc aranyéremmel élen álló három honfitársát, Marit Björgent, Ole Einar Björndalent és Björn Daehli-t. A nyári olimpiák legjobbjait is ideszámítva, Klaebo kilenc aranyérmével a szovjet tornász, Larissza Latinyina, a finn atléta, Paavo Nurmi, az amerikai sprinter, Carl Lewis és utóbbi úszó honfitársai, Katie Ledecky, Mark Spitz és Caeleb Dressel mellé zárkózott fel. Ha még egy arany összejön, akkor már csak a 23 aranyig jutó Michael Phelps előzi meg.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

SÍFUTÁS

Férfi 4x7.5 km-es váltó

1. Norvégia (Emil Iversen, Martin Nyenget, Einar Hedegart, Johannes Hösflot Klaebo) 1:04:24.5 perc

2. Franciaország (Theo Schely, Hugo Lapalus, Mathis Desloges, Victor Lovera) +22.2 mp hátrány

3. Olaszország (Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo, Federico Pellegrino) +47.9

4. Finnország +57.1

5. Kanada +1:12.3 p

6. Egyesült Államok +1:47.3