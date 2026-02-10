Julia Taubitz leiskolázta a női szánkós mezőnyt

Az már a hétfői két csúszás után egyértelműnek tűnt, hogy a férfiakhoz hasonlóan a nőknél is német győzelem születik. Az ugyanakkor még korántsem volt biztos, hogy Taubitzé lesz aranyérem, mivel előnye csupán 61 ezredmásodperc volt Merle Fräbellel szemben.

Kedden aztán rögtön az első futam elején eldőltek a legfontosabb kérdések, miután előbb a 29 éves Taubitz jól teljesített, 22 éves friss Európa-bajnok honfitársa viszont rengeteget hibázott és csaknem másfél másodperccel ment rosszabbat nála. Az utolsó csúszás előtt a kétszeres egyéni világbajnoknak hét tized volt az előnye a második lett Elina Bota előtt, ennek ellenére Taubitz a negyedik menetét sem vette óvatosra, és 918 ezredes különbséggel nyerte meg karrierje első ötkarikás aranyérmét a verseny legnagyobb meglepetését okozó lett szánkós előtt. A bronzérmet – szintén némileg váratlanul – az amerikai Ashley Farquharson szerezte meg.

SZÁNKÓ

NŐI EGYES

1. Julia Taubitz (Németország) 3:30.625 perc

2. Elina Bota (Lettország) 0.918 másodperc hátrány

3. Ashley Farquharson (Egyesült Államok) 0.957 mp h.

4. Verena Hofer (Olaszország) 1.020 mp h.

5. Sandra Robatscher (Olaszország) 1.107 mp h.

6. Anna Berreiter (Németország) 1.385 mp h.

A versenynap további eseményeiről ide kattintva olvashatnak!