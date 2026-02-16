Téli olimpia: hármas német vezetés férfi kettes bobban

Az első helyet a Johannes Lochner, Georg Fleischhauer páros foglalja el 0.8 másodperces előnnyel a második Francesco Friedrich, Alexander Schuller kettőssel szemben. Friedrich címvédő, de 2022-ben Pekingben még Thorsten Margisszal nyert aranyat.

A harmadik pozícióban az Adam Ammour, Alexander Schaller duó áll, de nekik már több mint egy másodperc a hátrányuk Lochnerékhez képest.

A 26 párost felvonultató mezőny kedden 19 órától zárja a viadalt a harmadik és a negyedik futammal.

TÉLI OLIMPIA

Bob, férfi kettes

Állás az első két futam után

1. Johannes Lochner, Georg Fleischhauer (Németország) 1:49.90 perc

2. Francesco Friedrich, Alexander Schuller (Németország) 0.8 másodperc hátrány

3. Adam Ammour, Alexander Schaller (Németország) 1.24 mp h.