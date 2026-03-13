Guardiola: Nem sokat tennének arra, hogy fordítunk a Real Madrid ellen

„Nem sokat tennének arra, hogy fordítunk a Real Madrid ellen, úgyhogy majd meglátjuk kedden – utalt csapata esélyeire a katalán szakember, aki ezt követően az őt és a taktikáját ért kritikákról is beszélt. – Mindig arra gondolok, hogy mi a legjobb a csapatnak. Sokszor kikaptam már a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában, nagyon-nagyon sokszor. Rengetegszer szétcincáltak a játékvezetői döntések és a pályán történtek miatt, nem ez az első alkalom. Ennek ellenére még mindig itt vagyok ebben a pozícióban, és itt leszek egészen az utolsó napig. Vitába lehet szállni a kezdőcsapatról hozott döntéseimmel, de most már úgysem tudlak benneteket meggyőzni, mivel elveszítettük a meccset. Ha ez a vita már előbb felmerült volna, azt még megérteném.”

A City menedzsere a folytatásban is maradt a Real Madrid elleni párharc első mérkőzésénél, amelyet csapata 3–0-ra elveszített: „Van egy véleményem a Madrid elleni meccsről, és ez nem fog megváltozni. Csináltunk néhány nagyon-nagyon jó dolgot. És persze csinálhattunk volna még többet is, ez természetes.”

„Az első gól előtti tizenkilenc-húsz perc kivételesen jól sikerült, a Bernabéuban lejátszott meccseink közül a legjobbak közé tartozott abban az értelemben, hogy veszélyt teremteni jöttünk. Fenyegetést jelentettünk. De aztán az érzelmek elulralkodtak rajtunk” – tette hozzá a szakember a Marca szerint.

Guardiola elmondta azt is, hogy szerinte Gianluigi Donnarumma szabálytalansága Vinícius Júniorral szemben nem ért tizenegyest: „Donnarumma hozzáért a labdához, ez nem volt büntető” – fogalmazott, és megerősítette azt is, hogy Erling Haaland bevethető állapotban van, és most csak a West Ham United elleni mérkőzéssel kíván foglalkozni, a Real Madrid elleni visszavágó majd csak ezt követően lesz téma nála: „West Ham. Most a West Ham következik, később lesz időnk gondolni a Real Madridra.”

A West Ham United–Manchester City mérkőzés szombaton 21 órakor kezdődik.

ANGOL PREMIER LEAGUE

30. FORDULÓ

SZOMBAT

16.00: Burnley–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

16.00: Sunderland–Brighton & Hove Albion

18.30: Arsenal–Everton (Tv: Match4)

18.30: Chelsea–Newcastle United (Tv: Spíler1)

21.00: West Ham United–Manchester City (Tv: Spíler1)

VASÁRNAP

15.00: Crystal Palace–Leeds United

15.00: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)

15.00: Nottingham Forest–Fulham

17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-N!

HÉTFŐ

21.00: Brentford–Wolverhampton (Tv: Match4)