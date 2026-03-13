Guardiola: Nem sokat tennének arra, hogy fordítunk a Real Madrid ellen
„Nem sokat tennének arra, hogy fordítunk a Real Madrid ellen, úgyhogy majd meglátjuk kedden – utalt csapata esélyeire a katalán szakember, aki ezt követően az őt és a taktikáját ért kritikákról is beszélt. – Mindig arra gondolok, hogy mi a legjobb a csapatnak. Sokszor kikaptam már a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában, nagyon-nagyon sokszor. Rengetegszer szétcincáltak a játékvezetői döntések és a pályán történtek miatt, nem ez az első alkalom. Ennek ellenére még mindig itt vagyok ebben a pozícióban, és itt leszek egészen az utolsó napig. Vitába lehet szállni a kezdőcsapatról hozott döntéseimmel, de most már úgysem tudlak benneteket meggyőzni, mivel elveszítettük a meccset. Ha ez a vita már előbb felmerült volna, azt még megérteném.”
A City menedzsere a folytatásban is maradt a Real Madrid elleni párharc első mérkőzésénél, amelyet csapata 3–0-ra elveszített: „Van egy véleményem a Madrid elleni meccsről, és ez nem fog megváltozni. Csináltunk néhány nagyon-nagyon jó dolgot. És persze csinálhattunk volna még többet is, ez természetes.”
„Az első gól előtti tizenkilenc-húsz perc kivételesen jól sikerült, a Bernabéuban lejátszott meccseink közül a legjobbak közé tartozott abban az értelemben, hogy veszélyt teremteni jöttünk. Fenyegetést jelentettünk. De aztán az érzelmek elulralkodtak rajtunk” – tette hozzá a szakember a Marca szerint.
Guardiola elmondta azt is, hogy szerinte Gianluigi Donnarumma szabálytalansága Vinícius Júniorral szemben nem ért tizenegyest: „Donnarumma hozzáért a labdához, ez nem volt büntető” – fogalmazott, és megerősítette azt is, hogy Erling Haaland bevethető állapotban van, és most csak a West Ham United elleni mérkőzéssel kíván foglalkozni, a Real Madrid elleni visszavágó majd csak ezt követően lesz téma nála: „West Ham. Most a West Ham következik, később lesz időnk gondolni a Real Madridra.”
A West Ham United–Manchester City mérkőzés szombaton 21 órakor kezdődik.
ANGOL PREMIER LEAGUE
30. FORDULÓ
SZOMBAT
16.00: Burnley–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
16.00: Sunderland–Brighton & Hove Albion
18.30: Arsenal–Everton (Tv: Match4)
18.30: Chelsea–Newcastle United (Tv: Spíler1)
21.00: West Ham United–Manchester City (Tv: Spíler1)
VASÁRNAP
15.00: Crystal Palace–Leeds United
15.00: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham Forest–Fulham
17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-N!
HÉTFŐ
21.00: Brentford–Wolverhampton (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
30
20
7
3
59–22
+37
67
|2. Manchester City
29
18
6
5
59–27
+32
60
|3. Manchester United
29
14
9
6
51–40
+11
51
|4. Aston Villa
29
15
6
8
39–34
+5
51
|5. Chelsea
29
13
9
7
53–34
+19
48
|6. Liverpool
29
14
6
9
48–39
+9
48
|7. Brentford
29
13
5
11
44–40
+4
44
|8. Everton
29
12
7
10
34–33
+1
43
|9. Bournemouth
29
9
13
7
44–46
–2
40
|10. Fulham
29
12
4
13
40–43
–3
40
|11. Sunderland
29
10
10
9
30–34
–4
40
|12. Newcastle
29
11
6
12
42–43
–1
39
|13. Crystal Palace
29
10
8
11
33–35
–2
38
|14. Brighton
29
9
10
10
38–36
+2
37
|15. Leeds United
29
7
10
12
37–48
–11
31
|16. Tottenham
29
7
8
14
39–46
–7
29
|17. Nottingham Forest
29
7
7
15
28–43
–15
28
|18. West Ham
29
7
7
15
35–54
–19
28
|19. Burnley
29
4
7
18
32–58
–26
19
|20. Wolverhampton
30
3
7
20
22–52
–30
16