Guardiola: Nem sokat tennének arra, hogy fordítunk a Real Madrid ellen

2026.03.13. 15:29
Pep Guardiola (Fotó: Getty Images)
Bajnokok Ligája Real Madrid angol foci Pep Guardiola Manchester City West Ham
Pep Guardiola, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Manchester City menedzsere megtartotta szokásos mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját csapata szombati, West Ham United elleni összecsapása előtt, ám érthetően még leginkább a hétközi, Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőt érintő kérdésekre válaszolt.

„Nem sokat tennének arra, hogy fordítunk a Real Madrid ellen, úgyhogy majd meglátjuk kedden – utalt csapata esélyeire a katalán szakember, aki ezt követően az őt és a taktikáját ért kritikákról is beszélt. – Mindig arra gondolok, hogy mi a legjobb a csapatnak. Sokszor kikaptam már a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában, nagyon-nagyon sokszor. Rengetegszer szétcincáltak a játékvezetői döntések és a pályán történtek miatt, nem ez az első alkalom. Ennek ellenére még mindig itt vagyok ebben a pozícióban, és itt leszek egészen az utolsó napig. Vitába lehet szállni a kezdőcsapatról hozott döntéseimmel, de most már úgysem tudlak benneteket meggyőzni, mivel elveszítettük a meccset. Ha ez a vita már előbb felmerült volna, azt még megérteném.”

A City menedzsere a folytatásban is maradt a Real Madrid elleni párharc első mérkőzésénél, amelyet csapata 3–0-ra elveszített: „Van egy véleményem a Madrid elleni meccsről, és ez nem fog megváltozni. Csináltunk néhány nagyon-nagyon jó dolgot. És persze csinálhattunk volna még többet is, ez természetes.”

„Az első gól előtti tizenkilenc-húsz perc kivételesen jól sikerült, a Bernabéuban lejátszott meccseink közül a legjobbak közé tartozott abban az értelemben, hogy veszélyt teremteni jöttünk. Fenyegetést jelentettünk. De aztán az érzelmek elulralkodtak rajtunk” – tette hozzá a szakember a Marca szerint.

Guardiola elmondta azt is, hogy szerinte Gianluigi Donnarumma szabálytalansága Vinícius Júniorral szemben nem ért tizenegyest: „Donnarumma hozzáért a labdához, ez nem volt büntető” – fogalmazott, és megerősítette azt is, hogy Erling Haaland bevethető állapotban van, és most csak a West Ham United elleni mérkőzéssel kíván foglalkozni, a Real Madrid elleni visszavágó majd csak ezt követően lesz téma nála: „West Ham. Most a West Ham következik, később lesz időnk gondolni a Real Madridra.”

A West Ham United–Manchester City mérkőzés szombaton 21 órakor kezdődik. 

ANGOL PREMIER LEAGUE
30. FORDULÓ
SZOMBAT
16.00: Burnley–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
16.00: Sunderland–Brighton & Hove Albion
18.30: Arsenal–Everton (Tv: Match4)
18.30: Chelsea–Newcastle United (Tv: Spíler1)
21.00: West Ham United–Manchester City (Tv: Spíler1)
VASÁRNAP
15.00: Crystal Palace–Leeds United
15.00: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham Forest–Fulham
17.30: Liverpool–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-N!
HÉTFŐ
21.00: Brentford–Wolverhampton (Tv: Match4)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Arsenal

30

20

7

3

59–22

+37 

67 

  2. Manchester City

29

18

6

5

59–27

+32 

60 

  3. Manchester United

29

14

9

6

51–40

+11 

51 

  4. Aston Villa

29

15

6

8

39–34

+5 

51 

  5. Chelsea

29

13

9

7

53–34

+19 

48 

  6. Liverpool

29

14

6

9

48–39

+9 

48 

  7. Brentford

29

13

5

11

44–40

+4 

44 

  8. Everton

29

12

7

10

34–33

+1 

43 

  9. Bournemouth

29

9

13

7

44–46

–2 

40 

10. Fulham

29

12

4

13

40–43

–3 

40 

11. Sunderland

29

10

10

9

30–34

–4 

40 

12. Newcastle

29

11

6

12

42–43

–1 

39 

13. Crystal Palace

29

10

8

11

33–35

–2 

38 

14. Brighton

29

9

10

10

38–36

+2 

37 

15. Leeds United

29

7

10

12

37–48

–11 

31 

16. Tottenham

29

7

8

14

39–46

–7 

29 

17. Nottingham Forest

29

7

7

15

28–43

–15 

28 

18. West Ham

29

7

7

15

35–54

–19 

28 

19. Burnley

29

4

7

18

32–58

–26 

19 

20. Wolverhampton

30

3

7

20

22–52

–30 

16 

 

 

