Tinédzser nyert slopestyle-ban a női hódeszkásoknál

Az első sorozat után a big airben győztes japán Murasze Kokomo állt az élre, de a másodikban rontott, és honfitársa, Fukada vette át tőle a vezetést. Utóbbi a záró etapban még jobb csúszást mutatott be, a zsűri 87,83 pontra értékelte a gyakorlatát. A verseny legutolsó szereplője a címvédő, a big airben második, új-zélandi Zoi Sadowski Synnott volt, aki fellépett a második helyre, mindössze 35 századponttal maradt le a győzelemről. A bronzot Kokomo érdemelte ki, aki szintén az utolsó sorozatban hozta a legjobb produkcióját.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

HÓDESZKA

Női slopestyle

1. Fukada Mari (Japán) 87.83

2. Zoi Sadowski-Synnott (Új-Zéland) 87.48

3. Murasze Kokomo (Japán) 85.80

4. Annika Morgan (Németország) 78.78

5. Laurie Blouin (Kanada) 68.60

6. Jessica Perlmutter (Egyesült Államok) 68.18

(MTI)