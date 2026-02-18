Nemzeti Sportrádió

Tinédzser nyert slopestyle-ban a női hódeszkásoknál

R. P.R. P.
2026.02.18. 16:30
Fukada Mari (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 Fukada Mari slopestyle hódeszka
Fukada Mari győzelmével ért véget a női hódeszkások versenye slopestyle-ban a téli olimpián. A 19 éves japán mindössze 0.35 ponttal előzte meg a 2022-ben ezt a számot megnyerő Zoi Sadowski-Synnottot.

Az első sorozat után a big airben győztes japán Murasze Kokomo állt az élre, de a másodikban rontott, és honfitársa, Fukada vette át tőle a vezetést. Utóbbi a záró etapban még jobb csúszást mutatott be, a zsűri 87,83 pontra értékelte a gyakorlatát. A verseny legutolsó szereplője a címvédő, a big airben második, új-zélandi Zoi Sadowski Synnott volt, aki fellépett a második helyre, mindössze 35 századponttal maradt le a győzelemről. A bronzot Kokomo érdemelte ki, aki szintén az utolsó sorozatban hozta a legjobb produkcióját.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
HÓDESZKA
Női slopestyle
1. Fukada Mari (Japán) 87.83
2. Zoi Sadowski-Synnott (Új-Zéland) 87.48
3. Murasze Kokomo (Japán) 85.80
4. Annika Morgan (Németország) 78.78
5. Laurie Blouin (Kanada) 68.60
6. Jessica Perlmutter (Egyesült Államok) 68.18

(MTI)

 

