Téli olimpia: Fillon Maillet győzött a férfi sílövők sprint versenyében

2026.02.13. 15:29
Quentin Fillon Maillet a hetedik olimpiai érmét nyerte (Fotó: Getty Images)
biatlon téli olimpia Milánó 2026 Quentin Fillon-Maillet
A francia Quentin Fillon Maillet nyerte meg a férfi sílövők 10 kilométeres sprintversenyét a milánói-cortinai téli olimpián, Anterselvában.

A 90 fős mezőny tagjai a Dél-Tirol Arénában, illetve annak környezetében három kört teljesítettek két lövészettel – egy fekvővel és egy állóval – megszakítva. Minden rontott lövés egy 150 méteres büntetőkörrel növelte meg a távot.

Fillon Mallet hibátlanul lőtt és a várakozásnak megfelelően nagy tempót diktált, így az esélyesek közül elsőként célba érve az élre állt. Honfitársa, Émilien Jacquelin is pontosan célzott és a második lövészetből 6.3 másodperces előnnyel jött ki, de 8,8 kilométernél már Fillon Mallet mögé szorult. Amikor befutott, még második volt de később két norvég, az ugyancsak hibátlan lövészeteket produkáló Vetle Sjaastad Christiansen, illetve Sturla Holm Laegreid megelőzte őt.

Fillon Mallet, aki vasárnap tagja volt a vegyes váltóban győztes francia csapatnak, a hetedik olimpia érmét – három ezüst mellett a negyedik aranyat – nyerte.

Téli olimpia:
Sílövészet, férfi 10 km-es sprint
1. Quentin Fillon Maillet (Franciaország) 22:53.1 perc (0 büntetőkör) 
2. Vetle Sjaastad Christiansen (Norvégia) 23:06.8 (0) 
3. Sturla Holm Laegreid (Norvégia) 23:09.0 (0)
4. Émilien Jacquelin (Franciaország) 23:09.2 (0)
5. Sebastian Samuelsson (Svédország) 23:18.1 (0)
6. Johannes Dale-Skjevdal (Norvégia) 23:36.1 (2)

 

