Téli olimpia: a svédek elődöntősök a női jégkorongtornán

Az esélyesebb csehek nem játszottak jól, ezt kihasználták a skandinávok és a 25. percben Olsson emberelőnyben betalált. A végén kockáztattak a csehek – akik az erősebb csoportból érkeztek a kieséses szakaszba –, de kaptak egy üres kapus gólt, így a gyengébb, B-csoportot megnyerő svédek jutottak a négy közé.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

JÉGKORONG

Női torna

Negyeddöntő

Svédország–Csehország 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

21.10: Egyesült Államok–Olaszország

Szombaton játsszák

16.40: Kanada–Németország

21.10: Finnország–Svájc

(MTI)