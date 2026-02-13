Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: a svédek elődöntősök a női jégkorongtornán

R. P.R. P.
2026.02.13. 19:27
Fotó: Getty Images
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia jégkorong Milánó-Cortina 2026
Elsőként a svéd válogatott jutott be az elődöntőbe a milánói téli olimpia női jégkorongtornáján azzal, hogy pénteken 2–0-ra legyőzte a világbajnoki bronzérmes cseheket.

 

Az esélyesebb csehek nem játszottak jól, ezt kihasználták a skandinávok és a 25. percben Olsson emberelőnyben betalált. A végén kockáztattak a csehek – akik az erősebb csoportból érkeztek a kieséses szakaszba –, de kaptak egy üres kapus gólt, így a gyengébb, B-csoportot megnyerő svédek jutottak a négy közé.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
JÉGKORONG
Női torna
Negyeddöntő
Svédország–Csehország 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)
21.10: Egyesült Államok–Olaszország

Szombaton játsszák
16.40: Kanada–Németország
21.10: Finnország–Svájc

(MTI)

 

