Téli olimpia: a svédek elődöntősök a női jégkorongtornán
Elsőként a svéd válogatott jutott be az elődöntőbe a milánói téli olimpia női jégkorongtornáján azzal, hogy pénteken 2–0-ra legyőzte a világbajnoki bronzérmes cseheket.
Az esélyesebb csehek nem játszottak jól, ezt kihasználták a skandinávok és a 25. percben Olsson emberelőnyben betalált. A végén kockáztattak a csehek – akik az erősebb csoportból érkeztek a kieséses szakaszba –, de kaptak egy üres kapus gólt, így a gyengébb, B-csoportot megnyerő svédek jutottak a négy közé.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
JÉGKORONG
Női torna
Negyeddöntő
Svédország–Csehország 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)
21.10: Egyesült Államok–Olaszország
Szombaton játsszák
16.40: Kanada–Németország
21.10: Finnország–Svájc
(MTI)
