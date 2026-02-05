Téli olimpia: sima sikerrel kezdtek a címvédő olaszok curlingben

A hazaiak favorit kettőse, Stefania Constantini és Amos Mosaner a szerda esti nyitányon még nem volt érdekelt, csütörtökön pedig a dél-koreai duó ellen lépett jégre és a papírformának megfelelően fölényes, 8:4-es sikert aratott.

A vegyes páros szám 2018-ban debütált az olimpián, s a norvég Kristin Skaslien, Magnus Nedregotten kettős akkor bronzérmet, négy évvel ezelőtt ezüstérmet nyert. A skandináv házaspár cortinai kezdése viszont kisebb aggodalomra adhat okot, ugyanis szerda este a brit egységtől kapott ki 8:6-ra, csütörtökön pedig az amerikai Cory Thiesse, Korey Dropkin pártól szintén 8:6-ra. Ez utóbbi vereség különösen fájó lehet a norvégok számára, ugyanis két enddel a vége előtt még 6:4-re vezettek és az utolsó, nyolcadik endet úgy bukták el két kővel, hogy ők dobhatták az utolsó követ.

Amíg a norvég egység két vereséggel kezdett, addig a legutóbbi játékokon negyedik brit, illetve a svéd csapat két győzelemnél jár, miután szerda estéhez hasonlóan csütörtök délelőtt is nyert. Előbbi az újonc észt, utóbbi a cseh kettőst győzte le.

A tíz csapatot felvonultató alapszakaszban a körmérkőzések után a legjobb négy duó jut az elődöntőbe, amelyre hétfőn kerül sor. Az éremcsatákat kedden rendezik.

TÉLI OLIMPIA

Curling, vegyes páros, selejtező

Nagy-Britannia–Észtország 10:5

Svédország–Csehország 7:4

Egyesült Államok–Norvégia 8:6

Olaszország–Koreai Köztársaság 8:4