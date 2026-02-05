Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: sima sikerrel kezdtek a címvédő olaszok curlingben

Vágólapra másolva!
2026.02.05. 12:26
null
Fotó: Getty Images
Címkék
téli olimpia curling Milánó 2026 olaszország egyesült államok
A címvédő olasz duó könnyed sikerrel kezdte meg szereplését a milánói-cortinai téli olimpia curling vegyes páros tornáján, amelynek csütörtöki délelőtti programjában az Egyesült Államok az utolsó két endben fordított Norvégia ellen.

A hazaiak favorit kettőse, Stefania Constantini és Amos Mosaner a szerda esti nyitányon még nem volt érdekelt, csütörtökön pedig a dél-koreai duó ellen lépett jégre és a papírformának megfelelően fölényes, 8:4-es sikert aratott.

A vegyes páros szám 2018-ban debütált az olimpián, s a norvég Kristin Skaslien, Magnus Nedregotten kettős akkor bronzérmet, négy évvel ezelőtt ezüstérmet nyert. A skandináv házaspár cortinai kezdése viszont kisebb aggodalomra adhat okot, ugyanis szerda este a brit egységtől kapott ki 8:6-ra, csütörtökön pedig az amerikai Cory Thiesse, Korey Dropkin pártól szintén 8:6-ra. Ez utóbbi vereség különösen fájó lehet a norvégok számára, ugyanis két enddel a vége előtt még 6:4-re vezettek és az utolsó, nyolcadik endet úgy bukták el két kővel, hogy ők dobhatták az utolsó követ.

Amíg a norvég egység két vereséggel kezdett, addig a legutóbbi játékokon negyedik brit, illetve a svéd csapat két győzelemnél jár, miután szerda estéhez hasonlóan csütörtök délelőtt is nyert. Előbbi az újonc észt, utóbbi a cseh kettőst győzte le.

A tíz csapatot felvonultató alapszakaszban a körmérkőzések után a legjobb négy duó jut az elődöntőbe, amelyre hétfőn kerül sor. Az éremcsatákat kedden rendezik.

TÉLI OLIMPIA
Curling, vegyes páros, selejtező
Nagy-Britannia–Észtország 10:5
Svédország–Csehország 7:4
Egyesült Államok–Norvégia 8:6
Olaszország–Koreai Köztársaság 8:4

 

téli olimpia curling Milánó 2026 olaszország egyesült államok
Legfrissebb hírek

A svéd válogatott győzelmével kezdődött a női hokitorna az olimpián

Téli olimpia 2026
28 perce

Lecsapott a norovírus: elhalasztják a finn női hokisok Kanada elleni mérkőzését

Téli olimpia 2026
49 perce

Bobban, hódeszkában és síakrobatikában sincs már magyar induló az olimpián

Téli olimpia 2026
2 órája

„Korcsolyázz a szívedből!” – a legjobbak közé is odaérhet a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros az olimpián

Téli olimpia 2026
4 órája

Téli olimpia: megsérült a háromszoros olimpiai bronzérmes kanadai hódeszkás

Téli olimpia 2026
5 órája

Téli rege – Pucz Péter publicisztikája

Téli olimpia 2026
15 órája

Milánó 2026: áramszünet után sima kanadai és svéd siker a curling vegyes párosok nyitányán

Téli olimpia 2026
17 órája

Milánó 2026: kapust cseréltek a címvédő finn hokisok

Téli olimpia 2026
19 órája
Ezek is érdekelhetik