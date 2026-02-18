Szlovákia megint elütötte a továbbjutástól Németországot az olimpiai hokitornán

Négy évvel ezelőtt a pekingi olimpián a nyolcaddöntőben találkozott egymással Szlovákia és Németország a férfiak jégkorongtornáján, s akkor magabiztos 4–0-s győzelemmel léptek a négy közé a végül bronzéremig menetelő Juraj Slafkovskyék. Most Milánóban – ezúttal már a nyolc között – ismét a szlovákok jelentették a végállomást a németeknek.

Már az első harmadban is felborult a pálya a kapura lövések száma alapján, a szlovákok több mint háromszor annyi lövést eresztettek meg Philipp Grubauer kapuja felé, mint Leon Draisaitlék (17–5). Ennek ellenére csak egy gólt láthatott a közönség, a San Jose Sharksban az idény során 16 meccsen 8 gólja mellé egy gólpasszt jegyző Pavol Regenda talált be az első felvonás vége előtt nem egészen két perccel.

Az első szünetet követően a játék ötödik percében előbb Milos Kelemen, fél perc múlva pedig Oliver Okuliar köszönt be, ezzel a lényegi kérdések eldőlni látszottak, a játékrész felénél pedig Dalibor Dvorsky lőtte a negyedik szlovák gólt. Az utolsó öt percre fordulva aztán szépítettek a németek, Lukas Reichel talált be Draisaitl passzából.

A felzárkózás azonban nem jött össze a záró felvonásban, főleg mert még egy sem perce folyt a felvonás, amikor Regenda második góljával a szlovákok visszaállították a négygólos különbséget. A harmad közepén, alig öt másodperccel azt követően, hogy emberelőnybe kerültek a németek – a két, egymással majdnem fedésben lévő kiállítás közül Joshua Samanskié telt le hamarabb –, Reichel remek keresztpasszát Frederik Tiffels lőtte rá kapásból, a pakk Samuel Hlavaj kapus hóna alatt átcsúszva került a kapuba.

Sokat elárul ugyanakkor a szlovák játék és védekezés hatékonyságáról, hogy még ekkor sem volt kapura lövési kísérlete a világ legjobban fizetett jégkorongozójának, Leon Draisaitlnak, még további három percet kellett erre várnia. A németek az utolsó percekre már nem tehettek mást, mint kockáztattak, 4:02-vel a vége előtt lehozták Grubauer kapust, ám egy kihagyott helyzet után a szlovákok hárman az egy ellen mehettek az üres kapura, végül Tomás Tatar a hatodik szlovák találattal be is állította a végeredményt. Itt jegyeznénk meg, ennél a találatnál iratkozott fel a pontszerzők közé Juraj Slafkovsky, aki ezzel elkerülte, hogy nagy tornán ismét pont nélkül zárjon egy mérkőzést – ilyen legutóbb a 2024-es világbajnokságon fordult elő vele, olimpián pedig éppen az elején emlegetett németek elleni nyolcaddöntőben történt vele ilyen, 2022-ben.

Ezzel tehát eldőlt, hogy Szlovákia ismét bekerült az ötkarikás játékokon az elődöntőbe, sorozatban másodszor.

JÉGKORONG

FÉRFIAK

NEGYEDDÖNTŐ

Szlovákia–Németország 6–2 (1–0, 3–1, 2–1)

16.40: Kanada–Csehország

18.10: Finnország–Svájc

21.10: Egyesült Államok–Svédország