Törlik a versenynaptárból a bahreini és a szaúdi Formula–1-es futamot – sajtóhír

2026.03.13. 16:48
Könnyen előfordulhat, hogy idén nem rendeznek F1-es versenyt Bahreinben (Fotó: Getty Images)
F1 Bahreini Nagydíj Szaúdi Nagydíj
Sajtóértesülések szerint a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt törlik a Formula–1-es versenynaptárból a Bahreini és a Szaúdi Nagydíjat, amelyeket idén nem is pótolnak.

 

A jogtulajdonos Sky tv-csatorna úgy tudja, hogy az április 12-re, illetve 19-re tervezett futamok kiesésével az idei program a tervezett 24 helyett 22 versenyből áll majd. Ha valóban törlik a szezon negyedik és ötödik viadalát, akkor áprilisban nem lesz verseny, május 3-án, Miamiban folytatódik majd a küzdelem.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadta meg Iránt, amely aztán több amerikai katonai bázis ellen indított ellentámadást a régióban.

Az F1 idénynyitóját a terveknek megfelelően megrendezték a múlt héten Melbourne-ben, ezen a hétvégén pedig Kínában versenyeznek a pilóták. A következő futamra – március 27–29-én – Japánban kerül sor.

(MTI)

 

