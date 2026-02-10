Téli olimpia: meglepetésre osztrák páros nyerte meg a nők kombinációs csapatversenyét

Rädler alapozta meg az osztrákok sikerét, lesiklásban mindössze hat századdal maradt el Breezy Johnsontól. Hubernek a 10. legjobb műlesikló-eredmény is elég volt.

Ugyanis…

A nagy esélyes Breezy Johnson, Mikaela Shiffrin páros csak a negyedik lett összesítésben. Johnson ugyan megnyerte a lesiklást a szám világ- és olimpiai bajnokaként, ám műlesiklásban a szakágat totálisan uraló Shiffrin csupán a 15. időt teljesítette, így a dobogóról is leszorultak.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

ALPESI SÍ

Női csapat (kombináció)

1. Ausztria (Ariane Rädler, Katharina Huber) 2:21.66

2. Németország (Kira Weidle-Winkelmann, Emma Aicher) +0.05

3. Egyesült Államok (Jacqueline Wiles, Paula Moltzan) +0.25

4. Egyesült Államok (Breezy Johnson, Mikaela Shiffrin) +0.31

5. Ausztria (Cornelia Hütter, Katharina Truppe) +0.61

6. Svájc (Jasmine Flury, Wendy Holdener) +0.88

