Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: meglepetésre osztrák páros nyerte meg a nők kombinációs csapatversenyét

R. P.R. P.
2026.02.10. 15:12
null
Fotó: Getty Images
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 női csapatkombináció alpesi sí
A milánói-cortinai téli olimpián alpesi síben meglepetésre Ausztria nyerte meg a nők kombinációs csapatversenyét, megelőzve a németeket és az amerikaiakat.

 

Rädler alapozta meg az osztrákok sikerét, lesiklásban mindössze hat századdal maradt el Breezy Johnsontól. Hubernek a 10. legjobb műlesikló-eredmény is elég volt.

Ugyanis…

A nagy esélyes Breezy Johnson, Mikaela Shiffrin páros csak a negyedik lett összesítésben. Johnson ugyan megnyerte a lesiklást a szám világ- és olimpiai bajnokaként, ám műlesiklásban a szakágat totálisan uraló Shiffrin csupán a 15. időt teljesítette, így a dobogóról is leszorultak.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
ALPESI SÍ
Női csapat (kombináció)
1. Ausztria (Ariane Rädler, Katharina Huber) 2:21.66
2. Németország (Kira Weidle-Winkelmann, Emma Aicher) +0.05
3. Egyesült Államok (Jacqueline Wiles, Paula Moltzan) +0.25
4. Egyesült Államok (Breezy Johnson, Mikaela Shiffrin) +0.31
5. Ausztria (Cornelia Hütter, Katharina Truppe) +0.61
6. Svájc (Jasmine Flury, Wendy Holdener) +0.88

A keddi versenynap történéseiről ide kattintva olvashat.

 

téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 női csapatkombináció alpesi sí
Legfrissebb hírek

Aranyat ért a hibátlan lövészet Botnnak

Téli olimpia 2026
24 perce

Liu Shaoang: Nem befolyásol, hogy Shaolin nincs itt

Téli olimpia 2026
53 perce

Grúziában 118 millió forintot ér a téli olimpiai arany

Téli olimpia 2026
1 órája

A címvédőt megelőzve nyert a síakrobata Birk Ruud

Téli olimpia 2026
1 órája

Klaebo triplája sprintben – már hét olimpiai aranynál tart

Téli olimpia 2026
1 órája

Téli olimpia: Olaszország megnyerte a vegyes váltót rövid pályás gyorskorcsolyában, Liu Shaoang negyedik a kínaiakkal

Téli olimpia 2026
2 órája

Téli olimpia: Johnson a női csapatkombinációs lesiklást is megnyerte

Téli olimpia 2026
3 órája

Nem jutott elődöntőbe a magyar vegyes váltó rövid pályás gyorskorcsolyában a téli olimpián

Téli olimpia 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik