Svájc és Kanada elődöntőbe jutott a férfi curlingtornán

Az egyedüliként veretlen svájciak a németek ellen nyertek kedd este, míg a négy évvel ezelőtti olimpián bronzérmes kanadaiak a Pekingben második briteknél bizonyultak jobbnak.

A címvédő svédek hiába győztek, minden reményük elszállt a négy közé kerülésre.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

CURLING

Férfi torna

Svájc–Németország 8–4

Olaszország–Egyesült Államok 8–5

Kanada–Nagy-Britannia 9–5

Svédország–Norvégia 7–4

(MTI)