Svájc és Kanada elődöntőbe jutott a férfi curlingtornán
A hetedik győzelmét megszerző svájci, valamint a hat sikernél járó kanadai csapat bejutott az elődöntőbe a milánói-cortinai téli olimpia férfi curlingtornáján.
Az egyedüliként veretlen svájciak a németek ellen nyertek kedd este, míg a négy évvel ezelőtti olimpián bronzérmes kanadaiak a Pekingben második briteknél bizonyultak jobbnak.
A címvédő svédek hiába győztek, minden reményük elszállt a négy közé kerülésre.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
CURLING
Férfi torna
Svájc–Németország 8–4
Olaszország–Egyesült Államok 8–5
Kanada–Nagy-Britannia 9–5
Svédország–Norvégia 7–4
(MTI)
