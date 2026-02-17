Nemzeti Sportrádió

Svájc és Kanada elődöntőbe jutott a férfi curlingtornán

R. P.R. P.
2026.02.17. 22:32
Fotó: Getty Images
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 curling
A hetedik győzelmét megszerző svájci, valamint a hat sikernél járó kanadai csapat bejutott az elődöntőbe a milánói-cortinai téli olimpia férfi curlingtornáján.

 

Az egyedüliként veretlen svájciak a németek ellen nyertek kedd este, míg a négy évvel ezelőtti olimpián bronzérmes kanadaiak a Pekingben második briteknél bizonyultak jobbnak.

A címvédő svédek hiába győztek, minden reményük elszállt a négy közé kerülésre.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
CURLING
Férfi torna
Svájc–Németország 8–4
Olaszország–Egyesült Államok 8–5
Kanada–Nagy-Britannia 9–5
Svédország–Norvégia 7–4

(MTI)

 

