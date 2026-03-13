Mbappé pénteken már labdával edzett, a City elleni visszavágón bevethetik

K. Zs.
2026.03.13. 18:19
Kylian Mbappé a Real Madrid pénteki edzésén (Fotó: Getty Images)
Real Madrid Kylian Mbappé La Liga
Kylian Mbappé a hétvégén nem léphet pályára, de pénteken már labdás edzést is végzett – a Real Madrid francia labdarúgójának felépülése jól halad.

„Nincs semmi komplikáció, olyan ütemben gyógyul, ahogyan azt vártuk és reméltük. Holnap még nem léphet pályára, de most úgy látjuk, hogy Manchesterbe már elutazhat a csapattal” – mondta pénteki sajtótájékoztatóján Álvaro Arbeloa vezetőedző.

Mint ismert, Mbappé bal térde edzésen kificamodott, ám voltak olyan információk is, amelyek szerint a sérülése súlyosabb a hivatalos közleményben foglaltnál; Arbeloa előrejelzéséből az következik, hogy a helyzet mégsem olyan rossz.

A francia futballista legutóbb február 21-én lépett pályára tétmérkőzésen.

A Real Madrid szombaton bajnokin fogadja az Elchét, majd kedd este következik a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének manchesteri visszavágója (az első meccsen a madridiak 3–0-ra megverték a Cityt).

 

Real Madrid Kylian Mbappé La Liga
