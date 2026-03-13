Mbappé pénteken már labdával edzett, a City elleni visszavágón bevethetik

„Nincs semmi komplikáció, olyan ütemben gyógyul, ahogyan azt vártuk és reméltük. Holnap még nem léphet pályára, de most úgy látjuk, hogy Manchesterbe már elutazhat a csapattal” – mondta pénteki sajtótájékoztatóján Álvaro Arbeloa vezetőedző.

Mint ismert, Mbappé bal térde edzésen kificamodott, ám voltak olyan információk is, amelyek szerint a sérülése súlyosabb a hivatalos közleményben foglaltnál; Arbeloa előrejelzéséből az következik, hogy a helyzet mégsem olyan rossz.

A francia futballista legutóbb február 21-én lépett pályára tétmérkőzésen.

A Real Madrid szombaton bajnokin fogadja az Elchét, majd kedd este következik a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének manchesteri visszavágója (az első meccsen a madridiak 3–0-ra megverték a Cityt).