Hatodszor is nyert a britek curling vegyes párosa a milánói-cortinai olimpián

2026.02.07. 12:17
Továbbra is hibátlanok a britek (Fotó: Getty Images)
Hatodik mérkőzésén a hatodik győzelmét szerezte meg a brit curling vegyes páros a szombat délelőtti programban a milánói-cortinai téli olimpián.

A szigetországiak ezúttal a kanadaiakat múlták felül 7:5-re, s egyre közelebb kerülnek az elődöntőbe jutáshoz. Kanada második vereségét szenvedte el, de így is elődöntős helyen van, azonban a Svájc ellen nagy különbséggel nyerő Svédország is három győzelemmel áll.

CURLING
VEGYES PÁROS
csoportkör
Nagy-Britannia–Kanada 7:5
Svédország–Svájc 13:7

KÉSŐBB
14.35: Csoportkör
Észtország–Norvégia
Csehország–Dél-Korea
Svédország–Olaszország
Nagy-Britannia–Egyesült Államok
19.05: Csoportkör
Dél-Korea–Egyesült Államok
Kanada–Észtország
Csehország–Svájc
Norvégia–Olaszország

 

