A vb után az olimpiát is megnyerte az ausztrál mogulos duálban

Először került az olimpia programjába a síakrobaták duál mogul versenyszáma, amelyben szombaton a hölgyek szerepeltek. Itt gyakorlatilag a mogul versenyzői párosával indulnak és egyenes kieséses rendszerben mindig a jobb jut tovább.

Az első elődöntőben a már kétszeres ötkarikás ezüstérmes amerikai Jaelin Kauf és a mogul pjongcsangi bajnoka, az itteni bronzérmes francia Perrine Laffont csapott össze, s egyikük sem tudott simán célba érni, de míg előbbi „csak” bukott, utóbbi – bár talpon maradt – elhagyta a pályát, így érvénytelen lett a futama. A másikban a világbajnoki címvédő Jakara Anthony és a mogul mostani győztese, az amerikai Elizabeth Lemley küzdött, s amúgy is az ausztrál vezetett végig, de a hajrában Lemley el is esett.

A fináléban ugyan sokáig egy hajszállal Kauf állt jobban, az utolsó ugrásból azonban Anthony jött ki sokkal jobban és ért elsőként célba, ráadásul a bírók is ők látták jobbnak, így ausztrál aranyérem született a versenyszámban, míg Kauf már a harmadik ezüstjét szerezte meg. A bronzérem honfitársa, Elizabeth Lemley nyakába került.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

SÍAKROBATIKA

Női dual mogul

1. Jakara Anthony (Ausztrália)

2. Jaelin Kauf (Egyesült Államok)

3. Elizabeth Lemley (Egyesült Államok)

4. Perrine Laffont (Franciaország)