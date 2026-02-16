Az Egyesült Államok az első döntős az olimpia női hokitornáján

A papírforma alapján nem történt meglepetés, hiszen az Egyesült Államok – első blikkre – magabiztos győzelemmel jutott az elődöntőbe. Az első harmadban alig öt perc játék után Cayla Barnes révén vezetést szerzett az USA, s ebben a játékrészben mindössze két lövést engedélyezett a svédeknek.

A sárga-kékek ugyan kapura lövésekben megnyerték a második felvonást – 13–11-re –, de túlságosan nem örülhettek ennek, mert közben a mindössze 11-szer próbálkozó amerikaiak négyszer is betaláltak – ebből háromszor egy háromperces rövidzárlat alatt. Az utolsót már az egy perc alatt kétszer kapituláló Ebba Svensson helyett Emma Söderbergh kapta. Ezzel ki ia alakult a végeredmény, merthogy az utolsó harmadban már nem esett gól. Ezzel az Egyesült Államok sorozatban ötödik alkalommal jutott az olimpiai döntőbe, ráadásul már 332 perce nem kapott gólt a tornán.

A döntőben a hétfő esti másik elődöntő, a Kanada–Svájc összecsapás győztese lesz az amerikaiak ellenfele.

JÉGKORONG

NŐK, ELŐDÖNTŐK

Egyesült Államok–Svédország 5–0 (1–0, 4–0, 0–0)

KÉSŐBB

21.10: Kanada–Svájc