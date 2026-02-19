Nemzeti Sportrádió

Svájc hosszabbításos meccsen szerezte meg a bronzérmet a női hokitornán

R. P.R. P.
2026.02.19. 17:17
null
Alina Müller a gólja után (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia jégkorong Milánó-Cortina 2026
Svájc válogatottja szerezte meg a bronzérmet a női jégkorongtornán, miután hosszabbításban 2–1-re legyőzte Svédországot.

 

Az első harmadban nem esett gól. A svédeknek több helyzetük volt, nyolc lövést eresztettek meg Andrea Brändli kapujára, a svájciak csak csak ötször vettél célba Ebba Svensson Traff hálóját.

A második harmad közepe után nem sokkal Mira Jungaker szép csuklómozdulattal megszerezte a vezetést a svédeknek, ám pontosan négy perccel később Sinja Leemann egyenlített.

Mivel a harmadik 20 perc során nem esett gól, jöhetett a tízperces hosszabbítás három a három ellen. A rendkívül fáradt játékosok csatájában már az utolsó percben jártunk, amikor a svájciak szenzációs akció végén beütötték a mindent eldöntő gólt Alina Müller révén.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
JÉGKORONG
Női torna, bronzmeccs
Svájc–Svédország 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0) – hosszabbításban

 

téli olimpia 2026 téli olimpia jégkorong Milánó-Cortina 2026
Legfrissebb hírek

Kim Minseok a hetedik hely után: Bocsánatot kérek a szövetségtől és a magyar emberektől!

Téli olimpia 2026
18 perce

Téli olimpia: Kanada és az Egyesült Államok is elődöntős a női curlingtornán

Téli olimpia 2026
1 órája

Második legjobb magyar eredmény: Kim Minseok 7. lett 1500 méteren

Téli olimpia 2026
1 órája

Téli olimpia: Kanadában reménykednek, hogy Crosby játszhat az elődöntőben

Téli olimpia 2026
2 órája

Jászapáti Petra: A palánk másik oldalán szívesebben dolgoznék

Téli olimpia 2026
3 órája

Oftebro triplázott, a norvégok nyerték a csapatsprintet északi összetettben

Téli olimpia 2026
4 órája

Svájci és spanyol győztese lett a történelem első két olimpiai döntőjének sítriatlonban

Téli olimpia 2026
4 órája

Kim Minseok hetedik lett 1500 méteres gyorskorcsolyában – csütörtöki infóközpont

Téli olimpia 2026
4 órája
Ezek is érdekelhetik