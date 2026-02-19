Svájc hosszabbításos meccsen szerezte meg a bronzérmet a női hokitornán

Az első harmadban nem esett gól. A svédeknek több helyzetük volt, nyolc lövést eresztettek meg Andrea Brändli kapujára, a svájciak csak csak ötször vettél célba Ebba Svensson Traff hálóját.

A második harmad közepe után nem sokkal Mira Jungaker szép csuklómozdulattal megszerezte a vezetést a svédeknek, ám pontosan négy perccel később Sinja Leemann egyenlített.

Mivel a harmadik 20 perc során nem esett gól, jöhetett a tízperces hosszabbítás három a három ellen. A rendkívül fáradt játékosok csatájában már az utolsó percben jártunk, amikor a svájciak szenzációs akció végén beütötték a mindent eldöntő gólt Alina Müller révén.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

JÉGKORONG

Női torna, bronzmeccs

Svájc–Svédország 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0) – hosszabbításban