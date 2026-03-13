Nemzeti Sportrádió

Böde Dániel állami kitüntetésben részesült

2026.03.13. 15:27
Böde Dániel megkapta a Magyar Ezüst Érdemkereszt elismerést (Fotó: paksifc.hu)
Címkék
Magyar Ezüst Érdemkereszt Paks Böde Dániel
A Paksi FC labdarúgócsapata a hivatalos honlapján számolt be róla, hogy Böde Dániel megkapta a Magyar Ezüst Érdemkereszt elismerést.

A Magyar Érdemkereszt a magyar állam rangos kitüntetése, amelynek több fokozata létezik, ezek egyike a Magyar Ezüst Érdemkereszt. Az elismerést azoknak adományozzák, akik saját területükön kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, maradandó értéket teremtenek, és munkájukkal hozzájárulnak a magyar közélet, kultúra, tudomány vagy éppen a sport fejlődéséhez. A kitüntetéseket hagyományosan a nemzeti ünnepekhez kapcsolódva adják át.

„Sosem gondoltam volna, hogy egyszer ilyen elismerésben részesítenek – idézte Böde Dánielt a klub hivatalos honlapja. – Nagyon megtisztelő ez számomra, és köszönöm szépen mindenkinek, aki úgy gondolta, hogy engem illet ez a díj. Én mindig csak tettem a dolgom: futballoztam, és próbáltam segíteni a csapatot. Ez a kitüntetés nemcsak az enyém, hanem mindazoké is, akikkel együtt dolgozhattam az évek során.”

 

Legfrissebb hírek

Az Újpest sorozatban négy vereség után javítana a Kisvárda ellen

Labdarúgó NB I
3 órája

Böde Dániel már teljes értékű munkát végzett, készen áll arra, hogy pályára lépjen

Labdarúgó NB I
2026.03.11. 16:23

Gól nélküli döntetlennel zárult le a Paks öt mérkőzés óta tartó vereségsorozata

Labdarúgó NB I
2026.03.07. 21:24

A tavaszi tabellát vezető Nyíregyháza 16 év után győzné le újra otthon az FTC-t

Labdarúgó NB I
2026.03.06. 13:13

NS-infó: a Paks játékosa nyáron csatlakozhat az MTK-hoz

Labdarúgó NB I
2026.02.28. 16:40

Hiába vezetett a Paks Kisvárdán, folytatódott a vereségsorozata

Labdarúgó NB I
2026.02.28. 16:23

Szabó János: Nem bánom, hogy védő lettem

Labdarúgó NB I
2026.02.28. 10:24

Az Újpest csaknem 20 év után nyerne újra bajnokit az ETO vendégeként

Labdarúgó NB I
2026.02.27. 13:10
Ezek is érdekelhetik