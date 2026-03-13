Böde Dániel állami kitüntetésben részesült

A Magyar Érdemkereszt a magyar állam rangos kitüntetése, amelynek több fokozata létezik, ezek egyike a Magyar Ezüst Érdemkereszt. Az elismerést azoknak adományozzák, akik saját területükön kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, maradandó értéket teremtenek, és munkájukkal hozzájárulnak a magyar közélet, kultúra, tudomány vagy éppen a sport fejlődéséhez. A kitüntetéseket hagyományosan a nemzeti ünnepekhez kapcsolódva adják át.

„Sosem gondoltam volna, hogy egyszer ilyen elismerésben részesítenek – idézte Böde Dánielt a klub hivatalos honlapja. – Nagyon megtisztelő ez számomra, és köszönöm szépen mindenkinek, aki úgy gondolta, hogy engem illet ez a díj. Én mindig csak tettem a dolgom: futballoztam, és próbáltam segíteni a csapatot. Ez a kitüntetés nemcsak az enyém, hanem mindazoké is, akikkel együtt dolgozhattam az évek során.”