Megint elesett, de Ebba Andersson lett az 50 kilométeres női sífutás olimpiai bajnoka

A rajt előtt dőlt el, hogy a favoritnak tartott – az olaszországi téli játékokon a tíz plusz tíz kilométeres tömegrajtos versenyen, illetve a szabadstílusú tíz kilométeren már bajnok – Frida Karlsson betegsége miatt nem indulhat a sportági záró számban, valamint Jonna Sundling sem lehet ott a mezőnyben, de a távollétükben is maradt svéd esélyes Andersson személyében.

A 28 éves sportoló eddig három ezüstérmet gyűjtött a mostani játékokon és úgy kezdett, hogy az utolsó esélyét kihasználva ezúttal megszerzi az aranyérmet. Rögtön az elején az élre állt, csak a norvégok 34 éves versenyzője, a Milánóban egy-egy arany- és bronzéremmel rendelkező Heidi Weng tudott vele tartani. Kettősük „kéz a kézben” haladt előre, és ugyan Andersson 28.8 kilométernél, a lécváltásnál megint elesett – a váltóversenyben is bukott, s ez akkor a svédek győzelmébe került –, ezúttal nem maradt le jelentősen. Úgy tűnt, a hiba most nem hátráltatja, inkább feltüzeli, mert a folytatásban megelőzte norvég riválisát és 32 kilométer megtétele után már csaknem 15 másodperces volt az előnye. Egyre fokozta a tempót, a hajrához közeledve pedig folyamatosan nőtt a különbség a két élen haladó között, így már látni lehetett, hogy ha a hatszoros világbajnok Andersson nem fárad el, megszerzi pályafutása első olimpiai bajnoki címét. Így is lett, több mint kétperces előnnyel érkezett a célba.

Az utolsó közel húsz kilométert már ugyancsak magányosan megtevő Weng második helyét senki nem veszélyeztette, mögötte négy-öt perc lemaradással viszont egy négyes-ötös-hatos boly küzdött a bronzéremért. Közülük a svájci Nadja Kälin osztotta be a legjobban az erejét, így ő állhatott fel a dobogó harmadik fokára.

A leghosszabb távú sífutó számot több mint harmincan teljesítették a Fiemme-völgyben lévő Tesero Stadionban.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

SÍFUTÁS

Női tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km

Olimpiai bajnok: Ebba Andersson (Svédország) 2:16:28.2 óra

2. Heidi Weng (Norvégia) 2:15.3 perc hátrány

3. Nadja Kälin (Svájc) 6:41.5 p h.

4. Kristin Austgulen Fosnaes (Norvégia) 6:43.9 p h.

5. Jessie Diggins (Egyesült Államok) 6:46.4 p h.

6. Teresa Stadlober (Ausztria) 6:55.7 p h.