Még élnek a brit elődöntős remények a férfi curlingtornán

A britek 5 győzelemmel és 4 vereséggel zártak a csoportkört, az amerikaik 4/5-ös mérlegükkel kiestek.

Mind a négy délutáni mérkőzésen nagy volt a különbség, mindegyik találkozó a még tizedik end előtt ért véget. Svájc továbbra is őrzi a veretlenségét, ezúttal Norvégiát győzte le 10–4-re. A skandinávok csütörtökön délelőtt a Pekingben bronzérmes, már biztos elődöntős Kanadával mérkőznek meg a négy közé jutásért. Az észak-amerikaiak szerdán Olaszországot múlták felül 8–3-ra.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

CURLING

Férfi torna

Kanada–Olaszország 8–3

Csehország–Kína 10–5

Svájc–Norvégia 10–4

Nagy-Britannia–Egyesült Államok 9–2

Az állás: 1. (és már elődöntős) Svájc 8 győzelem/0 vereség, 2. (és már elődöntős) Kanada 7/1, 3. Nagy-Britannia 5/4, 4. Norvégia 4/4, Olaszország 4/4, 6. Egyesült Államok 4/5, 7. Németország 3/5, 8. Csehország 2/6, Kína 2/6, Svédország 2/6

A csütörtök esti elődöntőbe négy együttes jut be, a bronzmérkőzést pénteken, a döntőt szombaton játsszák.

(MTI)