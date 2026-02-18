Nemzeti Sportrádió

Még élnek a brit elődöntős remények a férfi curlingtornán

R. P.R. P.
2026.02.18. 17:36
Fotó: Getty Images
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 curling
Az előző olimpián ezüstérmes britek életben tartották továbbjutási reményeiket, miután 9–2-re legyőzték az Egyesült Államokat a milánói-cortinai téli olimpia férfii curlingtornájának szerdai programjában.

 

A britek 5 győzelemmel és 4 vereséggel zártak a csoportkört, az amerikaik 4/5-ös mérlegükkel kiestek.

Mind a négy délutáni mérkőzésen nagy volt a különbség, mindegyik találkozó a még tizedik end előtt ért véget. Svájc továbbra is őrzi a veretlenségét, ezúttal Norvégiát győzte le 10–4-re. A skandinávok csütörtökön délelőtt a Pekingben bronzérmes, már biztos elődöntős Kanadával mérkőznek meg a négy közé jutásért. Az észak-amerikaiak szerdán Olaszországot múlták felül 8–3-ra.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
CURLING
Férfi torna
Kanada–Olaszország 8–3
Csehország–Kína 10–5
Svájc–Norvégia 10–4
Nagy-Britannia–Egyesült Államok 9–2
Az állás: 1. (és már elődöntős) Svájc 8 győzelem/0 vereség, 2. (és már elődöntős) Kanada 7/1, 3. Nagy-Britannia 5/4, 4. Norvégia 4/4, Olaszország 4/4, 6. Egyesült Államok 4/5, 7. Németország 3/5, 8. Csehország 2/6, Kína 2/6, Svédország 2/6

A csütörtök esti elődöntőbe négy együttes jut be, a bronzmérkőzést pénteken, a döntőt szombaton játsszák.

(MTI)

 

