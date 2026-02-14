Kanada negyeddöntős a férfi jégkorongtornán a téli olimpián

Emberelőnyben az NHL-es pontlistát vezető világsztár, McDavid már a 6. percben betalált, majd Crosby szólóját rúgta ki sarokkal a már hason fekvő Schmid. Harley egy villámgyors kontrából növelte az előnyt, ám Suter fórból szépített.

A második játékrész is tengerentúli góllal indult, a 19 éves Celebrini bombázott a kapuba. A kétszeres olimpiai bajnok, háromszoros Stanley Kupa-győztes Crosby is betalált, belenyúlt egy lőtt passzba, aztán a végjátékban egy másik sztár, az NHL-es góllövőlista élén álló MacKinnon is eredményes volt, miután a büntetőpadról visszatérő Celebrini korongot szerzett.

Már csak három perc volt hátra, amikor a svájciak egyik alapembere, a Los Angeles-i Fiala szenvedett súlyosnak tűnő lábsérülést, hordágyon hagyta el a jeget.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

JÉGKORONG

Férfi torna

Csoportkör, 2. forduló

A-csoport

Kanada–Svájc 5–1 (2–1, 1–0, 2–0)

Gól: McDavid (6.), Harley (11.), Celebrini (25.), Crosby (48.), MacKinnon (54.), illetve Suter (13.)

Csehország–Franciaország 6–3 (2–0, 2–3, 2–0)

Az állás: 1. Kanada 6 pont, 2. Svájc 3, 3. Csehország 3, 4. Franciaország 0

(MTI)