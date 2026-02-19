Oftebro triplázott, a norvégok nyerték a csapatsprintet északi összetettben

Szakadó hóesésben kezdődött meg az északi összetett csapatsprintjének 15 kilométeres sífutása, ahol másfél kilométeres szakaszok után váltották egymást a versenyzők. Az éllovas németek próbálták tartani 13 másodperces előnyüket, de az üldöző norvégok fokozatosan csökkentették a hátrányt, amely a második váltásnál már csak 3 másodperc volt. Csakhogy közben fokozatosan zárkózott az osztrák, a finn és a japán kettős is, így a harmadik szakaszon már összeállt egy öt fős élboly.

Ők ezt követően hosszú kilométereken keresztül együtt haladtak, de aztán 11 kilométernél a a német Vinzenz Geiger elesett, a mögötte haladó japán pedig beleszaladt. Mire feltápászkodtak, addigra a vezető hármas már komoly, 24 másodperces előnybe került. Az utolsó előtti szakaszon aztán Stefan Rettenegger is esett, így már csak a finnek és a norvégok maradtak az élen. A sokáig szélárnyékban futó finn Ilkka Herola aztán elérkezettnek látta az időt a robbantásra, és át is vette a vezetést, de igazán komoly előnyt nem tudott kiharcolni Andreas Skoglunddal szemben. Jens Luraas Oftebro aztán vissza is vette az első helyet Eero Hirvonentől, a végén viszont óriási hajrá volt kettőjük között, végül Oftebro egy hajszállal, fél másodperccel előbb csúszott át a célvonalon.

A norvég versenyző ezzel triplázott a milánói-cortinai téli olimpián és összességében már négy aranyéremnél tart. A bronzérem Ausztriáé lett, a negyedik helyet viszont az olaszok szerezték meg, akik utolérték a japánokat és a németeket is.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

ÉSZAKI ÖSSZETETT

Férfi csapatsprint

1. Norvégia (Andreas Skoglund, Jens Luraas Oftebro) 41:18.0 perc

2. Finnország (Ilkka Herola, Eero Hirvonen) +0.5 mp

3. Ausztria (Stefan Rettenegger, Johannes Lamparter) +22.3

4. Olaszország (Aaron Kostner, Samuel Costa) +1:03.5 perc

5. Németország (Johannes Rydzek, Vinzenz Geiger) +1.06.1

6. Japán (Vatabe Akito, Jamamoto Rjota) +1:36.7