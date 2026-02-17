Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: elhalasztották a női hódeszkások slopestyle-döntőjét

2026.02.17. 13:22
Fotó: Getty Images
téli olimpia Milánó-Cortina 2026 hódeszka
A rossz idő miatt egyelőre nem tudják megrendezni a női hódeszkások keddi slopestyle döntőjét a milánói-cortinai téli olimpián.

A finálé eredetileg 13 órakor kezdődött volna, de a Livignót sújtó hóvihar miatt ekkor biztosan nem tudja bemutatni trükkjeit a döntőbe jutott 12 versenyző, mivel délig 10 centiméter friss hó hullott.

A szervezők a tervek szerint még kedden kijelölik az új kezdési időpontot.

Korábban a viadal selejtezőjét – szintén a várható rossz idő miatt – hétfő helyett vasárnapra vitték előre, abban a címvédő, Milánóban big airben ezüstérmes új-zélandi Zoi Sadowski-Synnott kapta a legtöbb pontot.

Slopestlye-ban az ugratók mellett rámpákon és csöveken is kell trükközniük a hódeszkásoknak.

 

