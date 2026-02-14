Andersson drámája után meglepetésre norvég arany a női sífutók váltóversenyén – videó

Gyakorlatilag előre oda lehetett volna adni a női váltó aranyát a svédeknek, akik a tavalyi vb-n, Norvégiában még 40 másodperces hátrányból is győzni tudtak. Az első váltásnál minden a papírforma szerint alakult, hiszen a sprint győztese, Linn Svahn hét és fél másodperces előnnyel adta át a stafétát az eddig két egyéni ezüstöt bezsebelő Ebba Anderssonnak. Ő azonban előbb felengedte magára a norvégokat és az olaszokat, majd egy lejtőn elesett.

A riválisok köszönték a lehetőséget és Astrid Slind alaposan meg is nyomta a következő szakaszt. Andersson ugyan utolérte az olasz Ganzot, de aztán nagy igyekezetében még egyet esett, s ezt már léce is megsínylette. Mire sikerült lecserélnie, már csak a nyolcadik volt, s több mint egyperces hátránnyal váltotta a síatlont és a 10 kilométert is megnyerő Frida Karlssont. Jelenleg ugyan utóbbi a legjobb formában lévő versenyző, de ekkora hátrányt még ő sem tudott ledolgozni. Előzgette ugyan a riválisokat, feljött az ötödik helyre, ám az éllovas norvég Karoline Simpson-Larsennel szembeni hátrányán csak minimálisan tudott csökkenteni.

A norvégok befutóembere a már a 2014-es olimpián is induló, a mostani síatlonban bronzérmes Heidi Weng volt, aki – hiába nyert kétszer összetett világkupát és Tour de Ski-t – még soha nem volt olimpia bajnok. Most 66 másodperces előnyből rajtolt Jonna Sundling előtt. Egy éve Trondheimben a norvégok 40 másodperces előnyről is a második helyre szorultak a svédek mögött (igaz, akkor nem ő volt a befutó), ezúttal nem követték el ezt a hibát. A svédek ugyan feljöttek a harmadik helyre, majd a finneket is megelőzték, de az arany elérhetetlen távolságban maradt.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

SÍFUTÁS

Női 4x7.5 km-es váltó

1. Norvégia (Kristin Fosnaes, Astrid Slind, Karoline Simpson-Larsen, Heidi Weng) 1:15.44.8 óra

2. Svédország (Linn Svahn, Ebba Andersson, Frida Karlsson, Jonna Sundling) +50.9 mp hátrány

3. Finnország (Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Vilma Ryytty, Jasmi Joensuu) +1:14.7 p h.

4. Németország +1:36.0

5. Egyesült Államok +1:52.2

6. Olaszország +1:59.7