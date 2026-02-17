Nemzeti Sportrádió

Mindkét egyéni számot Jens Luraas Oftebro nyerte északi összetettben

2026.02.17. 14:28
Jens Luraas Oftebro az utolsó nagyemelkedőn hagyta faképnél riválisait (Fotó: Getty Images)
Kedden rendezték az északi összetett versenyzők nagysáncversenyét. A győzelmet a normál sáncon is aranyérmes Jens Luraas Oftebro szerezte meg a második ezüstjét szerző osztrák Johannes Lamparter, illetve a finn Ilkka Herola előtt.

Hiába nyerte meg a síugrást és indult a japán Jamamoto Rjota az élről, Lamparter nagyon gyorsan, gyakorlatilag egy kilométer alatt utolérte és le is hagyta. A japán versenyző aztán becsatlakozott az üldözőbolyba, amelynek ő lett a nyolcadik tagja, s ők nagyjából húsz másodperccel követték az éllovas osztrákot. 

Ebben a csoportban volt az ugrás után harmadik Skoglund és honfitársa, a normál sáncos egyéni versenyt megnyerő Jens Luraas Oftebro, valamint a finn Ilkka Herola, akik megnyomták a második kör elejét és előbb leszakították a többieket, majd féltávnál Lampartert is utolérték. Közülük Andreas Skoglund volt az, aki nem bírta a tempót, így hárman maradtak az élen, s ezzel gyakorlatilag el is dőlt az érmesek kiléte. 

De hogy végül melyikük milyen színűt kap, az csak az utolsó körben dőlt el. Herola vezette a triót az utolsó nagy emelkedőre, ott azonban Oftebro robbantott, és bár Lamparter meg tudott indulni utána, az ő hátránya is tetemesre nőtt. Végül ebben a sorrendben értek a célba, azaz Jens Luraas Oftebro mindkét egyéni számban diadalmaskodni tudott, Lamparter pedig mindkettőben második lett.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
ÉSZAKI ÖSSZETETT
Férfi nagysánc/10 km-es sífutás
1. Jens Luraas Oftebro (Norvégia) 24:45.0 perc
2. Johannes Lamparter (Ausztria) +5.9 másodperc hátrány
3. Ilkka Herola (Finnország) +14.8 másodperc hátrány
4. Andreas Skoglund (Norvégia) +41.9 másodperc hátrány
5. Eero Hirvonen (Finnország) +46.5 másodperc hátrány
6. Einar Luraas Oftebro (Norvégia) +49.3 másodperc hátrány

 

