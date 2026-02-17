Büntetőkör is belefért a francia aranyba a férfi sílövőváltóknál

Az első emberek közül az egyik fő esélyes franciák kezdtek nagyon rosszul, Fabien Claude-nak a három póttöltény sem volt elég az álló lövészetben, ezért büntetőkört kellett futnia. Bezzeg a norvég Martin Uldal elsőként váltotta a 20 kilométeren győztes Johan-Olav Botnt, 15 másodperccel a finnek és a németek előtt, míg a franciák a 13. helyen álltak 50 másodperces hátránnyal.

Botn azonban szörnyen lőtt fekvőben, mindhárom póttöltényét fel kellett használnia, így a németek álltak az élre, a svédek és a finnek előtt, sőt a norvégokat már a franciák is megelőzték, majd Emilien Jacquelin futásban az élre is állt. Az álló lövészetnél kellett neki egy póttöltény, emiatt az üldözők – a svédek, a finnek és a norvégok – valamennyit tudtak zárkózni. Fél távnál Quentin Fillon Maillet előnye fél másodperc volt a finnek és kettő a svédek előtt, a norvégok hátránya pedig 16 volt. A francia fekvőben egyszer rontott, így a norvégok részéről a hibátlan Sturla Holm Laegreid jött fel a második helyre hat másodperces hátránnyal. A második sorozatuk után gyakorlatilag együtt távoztak a lőtérről, karöltve a svéd Martin Ponsiluomával, és együtt is váltottak.

Együtt ért a lőtérre Eric Perrot, Vetle Sjaastad Christiansen és Sebastian Samuelsson. Előbbi hibátlanul lőtt, a norvégnak egy, a svédnek két póttöltény kellett, ezért tíz-tíz másodperces távolságra húzódott szét az élmezőny, de a francia megnyomta a második körét is, ezzel már tetemes volt az előnye, azonban álló testhelyzetben kettőt is rontott, így Christiansen visszazárkózott nyolc másodpercre, de futásban a francia volt a jobb.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

SÍLÖVÉSZET

Férfi 4x7.5 km-es váltó

1. Franciaország (Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot) 1:19:55.2 mp hátrány (1+9 lövőhiba)

2. Norvégia (Martin Uldal, Johan-Olav Botn, Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjastaad Christiansen) +9.8 mp hátrány (0+6)

3. Svédország (Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson) +57.5 (0+6)

4. Németország +1:48.3 p h. (0+12)

3. Egyesült Államok +2:27.4 (0+8)

6. Csehország +2:31.3 (0+10)